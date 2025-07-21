Dusan Tadic için geri sayım başladı! Resmi açıklama an meselesi

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erdikten sonra adı birçok kulüple anılan Dusan Tadic'in yeni takımı belli oluyor. Sırp futbolcu, kariyerine İspanya'da devam edecek. İşte detaylar...

La Liga'nın köklü ekiplerinden Atletico Madrid, Fenerbahçe ile yollarını ayıran Dusan Tadic'in transferi konusunda önemli bir aşama kaydetti.

TRT Spor'un haberine göre; İspanyol kulübü ile Sırp futbolcu arasındaki görüşmeler olumlu ilerliyor ve taraflar anlaşmaya oldukça yakın. Resmi açıklamanın kısa süre sonra yapılması ve bu transferin resmiyet kazanması bekleniyor.

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109 MAÇTA 64 GOLLÜK KATKI

2023 yılında Hollanda'nın Ajax takımından Fenerbahçe'ye katılan Tadic, sarı-lacivertli formayla iki sezon boyunca sahaya çıktı. Bu süre zarfında 109 maçta görev alan deneyimli futbolcu, 29 kez rakip fileleri havalandırırken, 35 golün de asistini yaptı. Böylece toplamda 64 gole doğrudan katkı sunarak dikkat çekici bir performans sergiledi.