Fenerbahçe'nin yeni transferi Youssef En Nesyri'nin uçağı bu hafta İstanbul'a gelecek

Düzenleyen: Hüseyin Bahcivan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 21 Temmuz 2024 13:49 - Güncelleme: 21 Temmuz 2024 14:01 - Güncelleme:

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Faslı milli futbolcu Youssef En Nesyri transferinde Fenerbahçe iddialara göre sona yaklaştı. Yıldız forvetin uçağının ne zaman İstanbul'a geleceği belli oldu.