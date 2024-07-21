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Fenerbahçe'nin yeni transferi Youssef En Nesyri'nin uçağı bu hafta İstanbul'a gelecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
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Jose Mourinho, Fenerbahçe, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Faslı milli futbolcu Youssef En Nesyri transferinde Fenerbahçe iddialara göre sona yaklaştı. Yıldız forvetin uçağının ne zaman İstanbul'a geleceği belli oldu.

Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho liderliğinde lige şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe, forvet hattını güçlendirmek için uzun süredir transfer çalışmaları yapıyor.

Beşiktaş'ın golcü ismi Cenk Tosun'un ardından sarı-lacivertliler şimdi ise kadroya Sevilla'nın Faslı golcüsü Youssef En Nesyri'yi transfer etmek istiyor.

27 yaşındaki futbolcu ile Fenerbahçe'nin transfer için anlaştığı iddia edildi.

Faslı yıldızın ne zaman İstanbul'a geleceği isse taraftarlar tarafından merak ediliyor.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Youssef En Nesyri'nin uçağı bu hafta İstanbul'a gelecek - 1. Resim

YOUSSEF EN NESYRİ NE ZAMAN İSTANBUL'A GELECEK?

Youssef En Nesyri iddialara göre bu hafta başında İstanbul'a gelecek.

YOUSSEF EN NESYRİ'NİN UÇAĞI SAAT KAÇTA GELECEK?

Youssef En Nesyri'nin uçağının saat kaçta geleceği hakkında bir bilgi bulunmuyor.

Uçağın kalkış saati açıklandığında haberimizi güncelleyeceğiz.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Youssef En Nesyri'nin uçağı bu hafta İstanbul'a gelecek - 2. Resim

YOUSSEF EN NESYRİ'NİN UÇAĞI NASIL CANLI TAKİP EDİLİR?

Uçak kalkış yaptıktan sonra FlightRadar24 adlı siteye giriş yapılarak takip edilebilecek.

Taraftarların sitede yer alan ilgili bölüme Youssef En Nesyri'nin uçağının kodunu girmeleri yeterli olacak.

Uçak kalkış yapmadıysa site verilerinde yer almayabilir. 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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