Ferhat Akbaş kimdir, hangi takımları çalıştırdı?

2025 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi’nde Japonya’yı çeyrek finale taşıyan Ferhat Akbaş, genç yaşına rağmen uluslararası alanda ses getiren bir kariyere sahip.

Geçtiğimiz aylarda Eczacıbaşı Dynavit ile yollarını ayırması gündem olsa da voleybol camiasında Japonya’nın ilk yabancı başantrenörü olarak tarihe geçti. Akbaş’ın geçmişi, çalıştırdığı takımlar ve özel hayatı merak konusu.

FERHAT AKBAŞ KİMDİR?

Ferhat Akbaş, 12 Nisan 1986’da İstanbul’da doğdu. 1.96 metrelik boyuyla hem oyuncu hem de antrenör olarak voleybol dünyasında dikkat çekti. Kocaeli Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan Akbaş, basketbolcu olmayı planlarken tesadüfen voleybola yönelmiş ve bu alanda bir kariyer inşa etti.

Marmara Koleji ve Arçelik kulüplerinde oyuncu olarak yer alan Akbaş, Türkiye Erkek Milli Voleybol Takımı’nda kısa süre forma giydikten sonra 2004’te henüz 18 yaşında antrenörlüğe adım atarak kariyerini bu yönde şekillendirdi.

FERHAT AKBAŞ HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Ferhat Akbaş, 2004’te Galatasaray Kadın Voleybol Takımı’nda istatistik antrenörü olarak başladığı kariyerinde, Türk Telekom Ankara, Guangdong Evergrande (Çin), VakıfBank, Türkiye Kadın Milli Takımı, CSM București (Romanya), Chemik Police (Polonya), Eczacıbaşı Dynavit, Hırvatistan Kadın Milli Takımı ve Japonya Kadın Milli Takımı gibi birçok önemli ekibi çalıştırdı.

2011-2012’de Lang Ping’in yardımcısı olarak Çin’de Evergrande ile şampiyonluk yaşayan Akbaş, 2012-2015 arasında VakıfBank’ta Giovanni Guidetti ile çalışarak Türkiye Ligi, Türkiye Kupası, Süper Kupa ve CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları kazandı.

2017-2018’de Japonya Kadın Milli Takımı’nda yardımcı antrenörlük yapan Akbaş, 2021-2023 arasında Eczacıbaşı Dynavit ile CEV Kupası (2022), FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası bronz (2022) ve altın (2023) madalyaları kazandı.

2022-2023’te Hırvatistan’ı FIVB Challenger Kupası şampiyonluğuna taşıyarak VNL’ye yükseltti. 2025’te Japonya Kadın Milli Takımı’nın başına geçen Akbaş, 4 Haziran’daki VNL maçıyla takımını çeyrek finale taşıdı.

FERHAT AKBAŞ ECZACIBAŞINDAN NEDEN AYRILDI?

Ferhat Akbaş, 2021-2025 arasında Eczacıbaşı Dynavit’in başantrenörlüğünü yaptıktan sonra Japonya Kadın Milli Takımı’ndaki görevi nedeniyle kulüple karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Akbaş'ın Japonya’daki yeni görevine odaklanmak için ayrıldığı ifade edildi.

FERHAT AKBAŞ EVLİ Mİ, EŞİ KİM?

Ferhat Akbaş, voleybol camiasında tanınan eski milli voleybolcu Melis Gürkaynak ile evlidir. Özel hayatlarını medyadan uzak yaşayan çiftin bir erkek çocuğu bulunuyor.

Gürkaynak, VakıfBank’ta uzun yıllar orta oyuncu olarak forma giydi ve CEV Şampiyonlar Ligi ile FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası gibi turnuvalarda madalyalar kazandı.