Ferhat Gündoğdu kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapar?

Ferhat Gündoğdu kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapar?

Güncelleme:
Ferhat Gündoğdu kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapar?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ferhat Gündoğdu internette şu sıralar en çok aranan isimlerden biri oldu. Ferhat Gündoğdu ne iş yapar, kimdir, kaç yaşındadır, aslen nerelidir, evli mi? gibi soruların cevapları merak ediliyor. Peki Ferhat Gündoğdu gündem oldu, Alanya maçı sonrası Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sözleri çok konuşulmuştu. İşte Ferhat Gündoğdu ile ilgili merak edilenler.

Ferhat Gündoğdu kimdir, neden gündem oldu, ne iş yapar, kaç yaşında? gibi sorular en çok aranan konular arasında yer aldı. Peki Ferhat Gündoğdu kim ve neden gündem oldu? Trendyol Süper Lig'in 1. haftasının erteleme maçında dün akşam Fenerbahçe sahasında Corendon Alanyaspor'u konuk etti. Tartışmalı pozisyonlarla geçen maç 2-2 berabere bitti. Maç sonrası Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Bu maç seçim öncesi yapılmış bir operasyondur!" diyerek  Ferhat Gündoğdu'ya tepki gösterdi. Peki Ferhat Gündoğdu kimdir, ne iş yapar? İşte biyografisi.. 

Ferhat Gündoğdu kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapar? - 1. Resim

FERHAT GÜNDOĞDU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Ferhat Gündoğdu, 1969 yılında doğmuştur. 56 yaşındadır. Aslen nereli olduğuna dair internette çok bir detay yer almamaktadır.

FERHAT GÜNDOĞDU EĞİTİM HAYATI

Ferhat Gündoğdu, 1987-1991 yılları arasında Kara Harp Okulu'nda işletme ve yönetim alanında lisans eğitimi aldı. 2002-2004 yılları arasında Ankara Üniversitesi'nde spor yönetimi ve 2005-2007 yılları arasında Atatürk Üniversitesi'nde işletme ve yönetim alanında lisans üstü eğitimleri alırken sonrasında ise 2014'te Ankara Üniversitesi'nde spor yönetimi alanında doktora aldı. 

FERHAT GÜNDOĞDU ASKERİYEDEKİ GÖREVİ

Asker kökenli olan Ferhat Gündoğdu, askeri görevi sırasında Genelkurmay’da şube müdürlüğü yaptı, Kara Kuvvetleri EDOK Muharebe Hizmet Destek Eğitim Komutanlığı Atama Şube Müdürü oldu. Ankara’da Spor Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı da yaptı.

FERHAT GÜNDOĞDU NE İŞ YAPAR?

Ferhat Gündoğdu, 13 Şubat 2019 yılında Merkez Hakem Kurulu Başkanı olan Sabri Çelik başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu'nda üye olarak görev yaptı. 23 Temmuz 2024 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu başkanlığına atandı. Gündoğdu, ayrıca, TED çatısı altında okul yatırımları ve planlama müdürü olarak görev yürütmektedir.

 

 

 

 

 

