Fetih Suresi, Hudeybiye Antlaşması, cihat, savaştan geri kalan münafıklar ve Mekke'nin fethedileceği müjdesini anlatır. Müslümanlar için önemli olan bu sure, özellikle savaşlardan galip gelmek, bir iş veya sınavda başarılı olmak için okunur. Fetih Suresi Kur'an-ı Kerim'de kaçıncı sayfada, bulunduğu cüzü merak ediliyor. Fetih Suresi faziletleri araştırılıyor.

Anlamı ve faziletleriyle sık sık okunan surelerinden biri olan Fetih Suresi, hem manevi derinliğe hem de tarihi olaylara işaret ediyor. Fetih Suresi Kur'an-ı Kerim'de kaçıncı sayfada ve hangi cüzde araştırılıyor.

FETİH SURESİ KUR’AN-I KERİM’DE KAÇINCI SAYFADA, HANGİ CÜZDE?

Fetih Suresi, Kur’an-ı Kerim’in 26. cüzünde yer alıyor ve 510. sayfadan başlayarak 514. sayfada sona eriyor. Toplam 4 buçuk sayfa uzunluğunda olan sure, 29 ayetten oluşmakta. Medine döneminde inen sure, adını, 1., 18. ve 27. ayetlerinde geçen “fetih” kelimesinden alıyor. Sure, özellikle Hudeybiye Antlaşması’nı, Mekke’nin fethi müjdesini, cihad, savaştan geri kalan münafıkları konu ediniyor.

FETİH SURESİ FAZİLETİ

Fetih Suresi’nin okunmasının fazileti, hadislerle ve İslam alimlerinin yorumlarıyla destekleniyor. Bu sure, zafer, başarı ve manevi ferahlık arayanlar için özellikle tavsiye ediliyor. Sure Mekke'nin fethi gibi büyük bir zaferi müjdelediği için Müslümanlar zor ve sıkıntılı zamanlarında Fetih Suresi'ni okuyor.