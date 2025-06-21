Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Fetih Suresi Kur'an-ı Kerim'de kaçıncı sayfada ve hangi cüzde?

Fetih Suresi Kur'an-ı Kerim'de kaçıncı sayfada ve hangi cüzde?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fetih Suresi Kur&#039;an-ı Kerim&#039;de kaçıncı sayfada ve hangi cüzde?
Fetih Suresi, Hac, Fazilet, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fetih Suresi, Hudeybiye Antlaşması, cihat, savaştan geri kalan münafıklar ve Mekke'nin fethedileceği müjdesini anlatır. Müslümanlar için önemli olan bu sure, özellikle savaşlardan galip gelmek, bir iş veya sınavda başarılı olmak için okunur. Fetih Suresi Kur'an-ı Kerim'de kaçıncı sayfada, bulunduğu cüzü merak ediliyor. Fetih Suresi faziletleri araştırılıyor.

Anlamı ve faziletleriyle sık sık okunan surelerinden biri olan Fetih Suresi, hem manevi derinliğe hem de tarihi olaylara işaret ediyor. Fetih Suresi Kur'an-ı Kerim'de kaçıncı sayfada ve hangi cüzde araştırılıyor. 

FETİH SURESİ KUR’AN-I KERİM’DE KAÇINCI SAYFADA, HANGİ CÜZDE?

Fetih Suresi, Kur’an-ı Kerim’in 26. cüzünde yer alıyor ve 510. sayfadan başlayarak 514. sayfada sona eriyor. Toplam 4 buçuk sayfa uzunluğunda olan sure, 29 ayetten oluşmakta. Medine döneminde inen sure, adını, 1., 18. ve 27. ayetlerinde geçen “fetih” kelimesinden alıyor. Sure, özellikle Hudeybiye Antlaşması’nı, Mekke’nin fethi müjdesini, cihad, savaştan geri kalan münafıkları konu ediniyor. 

Fetih Suresi Kur'an-ı Kerim'de kaçıncı sayfada ve hangi cüzde? - 1. Resim

FETİH SURESİ FAZİLETİ

Fetih Suresi’nin okunmasının fazileti, hadislerle ve İslam alimlerinin yorumlarıyla destekleniyor. Bu sure, zafer, başarı ve manevi ferahlık arayanlar için özellikle tavsiye ediliyor. Sure Mekke'nin fethi gibi büyük bir zaferi müjdelediği için Müslümanlar zor ve sıkıntılı zamanlarında Fetih Suresi'ni okuyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Malatya'da deprem oldu! AFAD verileri paylaştı, işte son durumYKS öncesi panik dolu anlar! 1 dakika kala böyle yetişti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Üniversitesi sınavı saat kaçta bitiyor, kaç dakika kaldı? 2025 YKS TYT oturumu başladı - HaberlerÜniversitesi sınavı saat kaçta bitiyor, kaç dakika kaldı? 2025 YKS TYT oturumu başladıAnoreksiya Nervoza ölüm oranı! Belirtileri ve tedavisi nelerdir? - HaberlerAnoreksiya Nervoza ölüm oranı! Belirtileri ve tedavisi nelerdir?21 Haziran en uzun gündüz kaç saat? Yaz Gündönümü hakkında bildiklerimiz - Haberler21 Haziran en uzun gündüz kaç saat? Yaz Gündönümü hakkında bildiklerimizYKS piercing, kemer, para, küpe yasak mı? 2025 YKS'de yasak olan eşyalar - HaberlerYKS piercing, kemer, para, küpe yasak mı? 2025 YKS'de yasak olan eşyalarNihal Candan'ın annesi Umut Candan kimdir? Açıklamaları gündem olmuştu - HaberlerNihal Candan'ın annesi Umut Candan kimdir? Açıklamaları gündem olmuştuTYT saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? 2025 YKS soru sayısı - HaberlerTYT saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? 2025 YKS soru sayısı
Sonraki Haber Yükleniyor...