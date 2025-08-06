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MSB personel temin kura sonuçları sorgulama: Milli Savunma Bakanlığı 3097 işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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MSB personel temin kura sonuçları sorgulama: Milli Savunma Bakanlığı 3097 işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta?
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2025 yılı içerisinde farklı meslek gruplarında istihdam edilmek üzere 3 bin 97 sürekli işçi alımı yapacağını duyurmuştu. Başvuru süreci 25-29 Temmuz tarihleri arasında İŞKUR üzerinden tamamlandı. Gözler şimdi kura çekimi tarihine çevrilmiş durumda. Kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirilecek. MSB personel temin kura sonuçları sorgulama detayları ise netleşti.

MSB personel teminkura sonuçları için kısa bir süre kaldı. Sözlü sınavların tarihi ise kura çekimi sonrası açıklanacak. Sınavda adaylar, 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek ve en az 70 puan alması gereken adaylar başarılı sayılacak. Sınav sonuçları da yine MSB Personel Temin internet adresinde duyurulacak.

MSB personel temin kura sonuçları sorgulama: Milli Savunma Bakanlığı 3097 işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta? - 1. Resim

MSB PERSONEL TEMİN KURA SONUÇLARI SORGULAMA

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yürütülen 3 bin 97 işçi alım sürecinde başvuruların ardından gözler kura sonuçlarına çevrildi.

Kura sonuçları kura çekiminin tamamlanmasının ardından MSB'nin resmi internet sitesi personeltemin.msb.gov.tr adresinden sorgulanabilecek. Açıklanan listeler, tebligat niteliği taşıyacak olup adaylara ayrıca bir bilgilendirme yapılmayacak.

MSB personel temin kura sonuçları sorgulama: Milli Savunma Bakanlığı 3097 işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta? - 2. Resim

MSB İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

MSBpersonel temin kura çekimi 14 Ağustos 2025 Perşembe günü saat 10.00’da noter huzurunda gerçekleştirilecek.

Kura ile açık iş gücü miktarının dört katı kadar asil ve yedek aday belirlenecek. Kurada adı çıkan adaylar daha sonra belge kontrolü ve sözlü sınav aşamalarına katılacak.

MSB personel temin kura sonuçları sorgulama: Milli Savunma Bakanlığı 3097 işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta? - 3. Resim

KURA ÇEKİMİ NEREDE YAPILACAK?

MSB işçi alımı kura çekimi Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Personel Temin Daire Başkanlığı’nda Cebeci Mahallesi, Tıp Fakültesi Caddesi No:31, Çankaya/ANKARA adresinde yapılacak.

Kura çekimi noter huzurunda ve kamuya açık şekilde düzenlenecek.

MSB personel temin kura sonuçları sorgulama: Milli Savunma Bakanlığı 3097 işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta? - 4. Resim

MSB ALIM YAPILACAK MESLEK GRUPLARI

Milli Savunma Bakanlığı, birçok teknik ve destek personeli kadrosu için alım yapacak.

Alım yapılacak meslek grupları arasında şoför, elektrikçi, aşçı, marangoz, kaynak teknisyeni, tornacı, tesviyeci, frezeci, iş makineleri tamircisi, plastik mamuller imal işçisi, optik aletler imalat işçisi, oto elektrikçisi, makine bakım onarım teknisyeni ve terzi gibi birçok branş yer alıyor.

Başvuran adaylar, ilgili alanlara göre değerlendirilecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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