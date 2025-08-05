Sağlık Bakanlığı 2. alım ne zaman, branş dağılımı belli oldu mu? Sağlık Bakanlığı personel alımı şartları gündemde

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun yaptığı son açıklamalar doğrultusunda, ikinci etap başvuruların eylül ayında başlaması bekleniyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 2. alım ne zaman, branş dağılımı belli oldu mu? İşte merak edilen tüm detaylar...

SAĞLIK BAKANLIĞI 2. ALIM NE ZAMAN?

2025 yılı içerisinde Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı süreci için beklentiler artmış durumda. İlk etapta 15.342 sözleşmeli personelin atanmasının ardından gözler ikinci etapta yapılacak olan 18 bin kişilik yeni alıma çevrildi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, ikinci etap personel alımının Eylül 2025’te başlayacağını ifade etti.

Başvuru sürecine ilişkin detayların ÖSYM tarafından yayımlanacak KPSS-2025/5 tercih kılavuzunda yer alması bekleniyor. Kılavuz yayımlandığında, başvuru tarihleri ve tüm detaylar netleşmiş olacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?

İkinci etap personel alımı için başvuruda bulunacak adayların taşıması gereken genel şartlar, kamu personeli alım mevzuatına göre şekillenecek.

Başvuru yapacak kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen niteliklere sahip bulunması ve görevini yapmaya engel sağlık sorununun olmaması gerekiyor.

Kadroların eğitim durumuna göre; ortaöğretim, ön lisans ya da lisans mezunu olmak şartı aranacak. Ayrıca adayların KPSS’ye girmiş olmaları ve ilgili puan türünden yeterli puanı almış olmaları gerekiyor.

Erkek adayların askerlikle ilişiğinin bulunmaması ve her bir pozisyona ait özel niteliklerin sağlanması da başvuru şartları arasında yer alacak.

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SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BRANŞ DAĞILIMI

Sağlık Bakanlığı’nın ikinci etap alımında hangi branşlarda alım yapılacağı henüz kılavuzla duyurulmadı. Mayıs ayında gerçekleştirilen ilk alım süreci branş dağılımı ise merak ediliyor.

İlk etapta en çok alım yapılan branşlar arasında hemşirelik, ebe, sağlık teknikeri (anestezi, ilk ve acil yardım, radyoloji, laboratuvar, diyaliz, tıbbi sekreterlik, çevre sağlığı vb.), psikolog, diyetisyen, fizyoterapist ve sosyal çalışmacı gibi kadrolar bulunuyordu.

ÜNVAN/BRANŞ ORTAÖĞRETİM ÖN LİSANS LİSANS TOPLAM BİYOLOG 10 10 BÜRO PERSONELİ 215 215 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 75 75 DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) 15 15 DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ 44 44 DİYETİSYEN 74 74 EBE 1.280 1.280 FİZYOTERAPİST 17 17 GERONTOLOG 6 6 HEMŞİRE 969 6.628 7.597 İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ (ERGOTERAPİST) 27 27 ODYOLOG 17 17 PERFÜZYONİST 25 25 PSİKOLOG 30 30 SAĞLIK FİZİKÇİSİ 15 15 SAĞLIK TEKNİKERİ (ADLİ TIP) 2 2 SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) 397 397 SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) 25 25 SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) 146 146 SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) 91 91 SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) 10 10 SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) 225 225 SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) 135 135 SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) 132 132 SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) 27 27 SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) 71 71 SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) 1.786 1.786 SAĞLIK TEKNİKERİ (İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSİ) 10 10 SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) 314 314 SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) 50 50 SAĞLIK TEKNİKERİ (OPTİSYEN) 17 17

SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ)

29 kişi (Ön Lisans)

SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ)

77 kişi (Ön Lisans)

SAĞLIK TEKNİKERİ (PODOLOG)

6 kişi (Ön Lisans)

SAĞLIK TEKNİKERİ (RADYOTERAPİ)

8 kişi (Ön Lisans)

SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN)

963 kişi (Ön Lisans)

SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)

416 kişi (Ön Lisans)

SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM)

27 kişi (Ön Lisans)

SAĞLIK TEKNİSYENİ (ANESTEZİ)

4 kişi (Ortaöğretim)

SAĞLIK TEKNİSYENİ (ÇEVRE SAĞLIĞI)

9 kişi (Ortaöğretim)

SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM)

150 kişi (Ortaöğretim)

SAĞLIK TEKNİSYENİ (LABORATUVAR)

3 kişi (Ortaöğretim)

SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN)

15 kişi (Ortaöğretim)

SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER)

71 kişi (Ortaöğretim)

SOSYAL ÇALIŞMACI

67 kişi (Lisans)

TEKNİKER

235 kişi (Ön Lisans)

TEKNİSYEN

273 kişi (Ortaöğretim)

GENEL TOPLAM:

Ortaöğretim: 1.509

Ön Lisans: 5.199

Lisans: 8.634

Toplam: 15.342