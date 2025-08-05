Sağlık Bakanlığı 2. alım ne zaman, branş dağılımı belli oldu mu? Sağlık Bakanlığı personel alımı şartları gündemde
Sağlık Bakanlığı’nın 2025 yılı ikinci etap personel alımı için geri sayım başladı. Yılın ilk alım sürecinde 15 binin üzerinde sözleşmeli sağlık personelinin atanmasının ardından gözler şimdi 18 bin kişilik yeni alıma çevrildi. Sağlık sektöründe istihdam edilmek isteyen binlerce aday, yeni personel alım süreci için güncel tarihleri, başvuru koşullarını ve branş dağılımını yakından takip ediyor.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun yaptığı son açıklamalar doğrultusunda, ikinci etap başvuruların eylül ayında başlaması bekleniyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 2. alım ne zaman, branş dağılımı belli oldu mu? İşte merak edilen tüm detaylar...
SAĞLIK BAKANLIĞI 2. ALIM NE ZAMAN?
2025 yılı içerisinde Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı süreci için beklentiler artmış durumda. İlk etapta 15.342 sözleşmeli personelin atanmasının ardından gözler ikinci etapta yapılacak olan 18 bin kişilik yeni alıma çevrildi.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, ikinci etap personel alımının Eylül 2025’te başlayacağını ifade etti.
Başvuru sürecine ilişkin detayların ÖSYM tarafından yayımlanacak KPSS-2025/5 tercih kılavuzunda yer alması bekleniyor. Kılavuz yayımlandığında, başvuru tarihleri ve tüm detaylar netleşmiş olacak.
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?
İkinci etap personel alımı için başvuruda bulunacak adayların taşıması gereken genel şartlar, kamu personeli alım mevzuatına göre şekillenecek.
Başvuru yapacak kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen niteliklere sahip bulunması ve görevini yapmaya engel sağlık sorununun olmaması gerekiyor.
Kadroların eğitim durumuna göre; ortaöğretim, ön lisans ya da lisans mezunu olmak şartı aranacak. Ayrıca adayların KPSS’ye girmiş olmaları ve ilgili puan türünden yeterli puanı almış olmaları gerekiyor.
Erkek adayların askerlikle ilişiğinin bulunmaması ve her bir pozisyona ait özel niteliklerin sağlanması da başvuru şartları arasında yer alacak.
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BRANŞ DAĞILIMI
Sağlık Bakanlığı’nın ikinci etap alımında hangi branşlarda alım yapılacağı henüz kılavuzla duyurulmadı. Mayıs ayında gerçekleştirilen ilk alım süreci branş dağılımı ise merak ediliyor.
İlk etapta en çok alım yapılan branşlar arasında hemşirelik, ebe, sağlık teknikeri (anestezi, ilk ve acil yardım, radyoloji, laboratuvar, diyaliz, tıbbi sekreterlik, çevre sağlığı vb.), psikolog, diyetisyen, fizyoterapist ve sosyal çalışmacı gibi kadrolar bulunuyordu.
ÜNVAN/BRANŞ
ORTAÖĞRETİM
ÖN LİSANS
LİSANS
TOPLAM
BİYOLOG
10
10
BÜRO PERSONELİ
215
215
ÇOCUK GELİŞİMCİSİ
75
75
DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR)
15
15
DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ
44
44
DİYETİSYEN
74
74
EBE
1.280
1.280
FİZYOTERAPİST
17
17
GERONTOLOG
6
6
|HEMŞİRE
969
6.628
7.597
İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ (ERGOTERAPİST)
27
27
ODYOLOG
17
17
PERFÜZYONİST
25
25
PSİKOLOG
30
30
SAĞLIK FİZİKÇİSİ
15
15
SAĞLIK TEKNİKERİ (ADLİ TIP)
2
2
SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI)
397
397
SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT)
25
25
SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ)
146
146
SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI)
91
91
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ)
10
10
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ)
225
225
SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE)
135
135
SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ)
132
132
SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM)
27
27
SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ)
71
71
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM)
1.786
1.786
SAĞLIK TEKNİKERİ (İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSİ)
10
10
SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR)
314
314
SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ)
50
50
SAĞLIK TEKNİKERİ (OPTİSYEN)
17
17
SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ)
29 kişi (Ön Lisans)
SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ)
77 kişi (Ön Lisans)
SAĞLIK TEKNİKERİ (PODOLOG)
6 kişi (Ön Lisans)
SAĞLIK TEKNİKERİ (RADYOTERAPİ)
8 kişi (Ön Lisans)
SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN)
963 kişi (Ön Lisans)
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)
416 kişi (Ön Lisans)
SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM)
27 kişi (Ön Lisans)
SAĞLIK TEKNİSYENİ (ANESTEZİ)
4 kişi (Ortaöğretim)
SAĞLIK TEKNİSYENİ (ÇEVRE SAĞLIĞI)
9 kişi (Ortaöğretim)
SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM)
150 kişi (Ortaöğretim)
SAĞLIK TEKNİSYENİ (LABORATUVAR)
3 kişi (Ortaöğretim)
SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN)
15 kişi (Ortaöğretim)
SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER)
71 kişi (Ortaöğretim)
SOSYAL ÇALIŞMACI
67 kişi (Lisans)
TEKNİKER
235 kişi (Ön Lisans)
TEKNİSYEN
273 kişi (Ortaöğretim)
GENEL TOPLAM:
Ortaöğretim: 1.509
Ön Lisans: 5.199
Lisans: 8.634
Toplam: 15.342