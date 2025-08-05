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Sağlık Bakanlığı 2. alım ne zaman, branş dağılımı belli oldu mu? Sağlık Bakanlığı personel alımı şartları gündemde

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Sağlık Bakanlığı 2. alım ne zaman, branş dağılımı belli oldu mu? Sağlık Bakanlığı personel alımı şartları gündemde
Sağlık Bakanlığı, Personel Alımı, KPSS, Şartlar, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı’nın 2025 yılı ikinci etap personel alımı için geri sayım başladı. Yılın ilk alım sürecinde 15 binin üzerinde sözleşmeli sağlık personelinin atanmasının ardından gözler şimdi 18 bin kişilik yeni alıma çevrildi. Sağlık sektöründe istihdam edilmek isteyen binlerce aday, yeni personel alım süreci için güncel tarihleri, başvuru koşullarını ve branş dağılımını yakından takip ediyor.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun yaptığı son açıklamalar doğrultusunda, ikinci etap başvuruların eylül ayında başlaması bekleniyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 2. alım ne zaman, branş dağılımı belli oldu mu? İşte merak edilen tüm detaylar...

SAĞLIK BAKANLIĞI 2. ALIM NE ZAMAN?

2025 yılı içerisinde Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı süreci için beklentiler artmış durumda. İlk etapta 15.342 sözleşmeli personelin atanmasının ardından gözler ikinci etapta yapılacak olan 18 bin kişilik yeni alıma çevrildi.

Sağlık Bakanlığı 2. alım ne zaman, branş dağılımı belli oldu mu? Sağlık Bakanlığı personel alımı şartları gündemde - 1. Resim

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, ikinci etap personel alımının Eylül 2025’te başlayacağını ifade etti. 

Başvuru sürecine ilişkin detayların ÖSYM tarafından yayımlanacak KPSS-2025/5 tercih kılavuzunda yer alması bekleniyor. Kılavuz yayımlandığında, başvuru tarihleri ve tüm detaylar netleşmiş olacak.

Sağlık Bakanlığı 2. alım ne zaman, branş dağılımı belli oldu mu? Sağlık Bakanlığı personel alımı şartları gündemde - 2. Resim

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?

İkinci etap personel alımı için başvuruda bulunacak adayların taşıması gereken genel şartlar, kamu personeli alım mevzuatına göre şekillenecek.

Başvuru yapacak kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen niteliklere sahip bulunması ve görevini yapmaya engel sağlık sorununun olmaması gerekiyor.

Sağlık Bakanlığı 2. alım ne zaman, branş dağılımı belli oldu mu? Sağlık Bakanlığı personel alımı şartları gündemde - 3. Resim

Kadroların eğitim durumuna göre; ortaöğretim, ön lisans ya da lisans mezunu olmak şartı aranacak. Ayrıca adayların KPSS’ye girmiş olmaları ve ilgili puan türünden yeterli puanı almış olmaları gerekiyor.

Erkek adayların askerlikle ilişiğinin bulunmaması ve her bir pozisyona ait özel niteliklerin sağlanması da başvuru şartları arasında yer alacak.

Sağlık Bakanlığı 2. alım ne zaman, branş dağılımı belli oldu mu? Sağlık Bakanlığı personel alımı şartları gündemde - 4. Resim

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BRANŞ DAĞILIMI

Sağlık Bakanlığı’nın ikinci etap alımında hangi branşlarda alım yapılacağı henüz kılavuzla duyurulmadı. Mayıs ayında gerçekleştirilen ilk alım süreci branş dağılımı ise merak ediliyor.

İlk etapta en çok alım yapılan branşlar arasında hemşirelik, ebe, sağlık teknikeri (anestezi, ilk ve acil yardım, radyoloji, laboratuvar, diyaliz, tıbbi sekreterlik, çevre sağlığı vb.), psikolog, diyetisyen, fizyoterapist ve sosyal çalışmacı gibi kadrolar bulunuyordu.

Sağlık Bakanlığı 2. alım ne zaman, branş dağılımı belli oldu mu? Sağlık Bakanlığı personel alımı şartları gündemde - 5. Resim

ÜNVAN/BRANŞ

ORTAÖĞRETİM

ÖN LİSANS

LİSANS

TOPLAM

BİYOLOG

10

10

BÜRO PERSONELİ

215

215

ÇOCUK GELİŞİMCİSİ

75

75

DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR)

15

15

DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ

44

44

DİYETİSYEN

74

74

EBE

1.280

1.280

FİZYOTERAPİST

17

17

GERONTOLOG

6

6

HEMŞİRE

969

6.628

7.597

İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ (ERGOTERAPİST)

27

27

ODYOLOG

17

17

PERFÜZYONİST

25

25

PSİKOLOG

30

30

SAĞLIK FİZİKÇİSİ

15

15

SAĞLIK TEKNİKERİ (ADLİ TIP)

2

2

SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI)

397

397

SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT)

25

25

SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ)

146

146

SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI)

91

91

SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ)

10

10

SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ)

225

225

SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE)

135

135

SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ)

132

132

SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM)

27

27

SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ)

71

71

SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM)

1.786

1.786

SAĞLIK TEKNİKERİ (İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSİ)

10

10

SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR)

314

314

SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ)

50

50

SAĞLIK TEKNİKERİ (OPTİSYEN)

17

17

SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ)

29 kişi (Ön Lisans)

SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ)

77 kişi (Ön Lisans)

SAĞLIK TEKNİKERİ (PODOLOG)

6 kişi (Ön Lisans)

SAĞLIK TEKNİKERİ (RADYOTERAPİ)

8 kişi (Ön Lisans)

SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN)

963 kişi (Ön Lisans)

SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)

416 kişi (Ön Lisans)

SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM)

27 kişi (Ön Lisans)

SAĞLIK TEKNİSYENİ (ANESTEZİ)

4 kişi (Ortaöğretim)

SAĞLIK TEKNİSYENİ (ÇEVRE SAĞLIĞI)

9 kişi (Ortaöğretim)

SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM)

150 kişi (Ortaöğretim)

SAĞLIK TEKNİSYENİ (LABORATUVAR)

3 kişi (Ortaöğretim)

SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN)

15 kişi (Ortaöğretim)

SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER)

71 kişi (Ortaöğretim)

SOSYAL ÇALIŞMACI

67 kişi (Lisans)

TEKNİKER

235 kişi (Ön Lisans)

TEKNİSYEN

273 kişi (Ortaöğretim)

GENEL TOPLAM:

  • Ortaöğretim: 1.509

  • Ön Lisans: 5.199

  • Lisans: 8.634

  • Toplam: 15.342

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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