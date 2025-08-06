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Müziğin çınarına veda! Doğum gününde vefat eden Selçuk Alagöz, İstanbul’da gömülecek

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Magazin Haberleri  / Anadolu Ajansı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde doğum gününde vefat eden müzisyen ve besteci Selçuk Alagöz’ün cenazesi, kılınan namazın ardından İstanbul’a defnedilmek üzere uğurlandı. Alagöz’ün yakın aile dostu ve oyuncu Tarık Papuççuoğlu, ünlü isim hakkında “Son dönemlerde rahatsızlıkları onu çok yordu. Ama müziğe olan sevgisinden hiçbir şey kaybetmedi. O gerçek bir müzik adamıydı” sözleriyle duygularını dile getirdi.

Yüksek tansiyon ve kalp ritim bozukluğu nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Merhum müzisyen Selçuk Alagöz geçtiğimiz gün hayatını kaybetti.

Müziğin çınarına veda! Doğum gününde vefat eden Selçuk Alagöz, İstanbul’da gömülecek - 1. Resim

Alagöz için Turgutreis Mahallesi'ndeki Merkez Camisi'nde öğle vakti sonrası cenaze töreni düzenlendi. Törene, Alagöz'ün ailesi ve yakınları ile sanatçı Nejat Alp, oyuncu Tarık Papuççuoğlu'nun da arasında olduğu sanat, spor ve iş dünyasından çok sayıda kişi katıldı.

Müziğin çınarına veda! Doğum gününde vefat eden Selçuk Alagöz, İstanbul’da gömülecek - 2. Resim

“RAHATSIZLIKLARI ONU ÇOK YORDU”

Oyuncu Tarık Papuççuoğlu, gazetecilere, Alagöz'ün çok yakın aile dostu olduğunu söyledi. Birlikte büyüyüp, birlikte eğlendiklerini ifade eden Papuççuoğlu, "Yurt içi ve yurt dışında çok anılarımız var. Sırası gelen gidiyor. Son dönemlerde rahatsızlıkları onu çok yordu. Ama müziğe olan sevgisinden hiçbir şey kaybetmedi. O gerçek bir müzik adamıydı. Nurlar içerisinde yatsın. Çok üzgünüz, elden bir şey gelmiyor" diye konuştu.

Müziğin çınarına veda! Doğum gününde vefat eden Selçuk Alagöz, İstanbul’da gömülecek - 3. Resim

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Daha sonra Alagöz'ün cenazesi kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere İstanbul'a gönderildi.

Öte yandan Selçuk Alagöz için yarın Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenleneceği, törenin ardından da cenazenin ikindi vaktinde Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Müziğin çınarına veda! Doğum gününde vefat eden Selçuk Alagöz, İstanbul’da gömülecek - 4. Resim

Turgutreis Mahallesi'nde yaşamını sürdüren Alagöz, önceki gün fenalaşması üzerine ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılmış, durumu ağırlaşan Alagöz, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Müzisyen ve besteci Alagöz, Anadolu Ajansının (AA) "Türkiye'nin Çınarları" projesi kapsamında 2021'de fotoğraflanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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