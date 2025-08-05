Selçuk Alagöz neden öldü, hastalığı neydi? 81 yaşında hayatını kaybetti

Türk pop ve rock müziğinin duayenlerinden Selçuk Alagöz, bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği Muğla’nın Bodrum ilçesindeki hastanede 5 Ağustos 2025 tarihinde hayatını kaybetti. Acı haberi kızı Banu Alagöz sosyal medya hesabından duyurdu.

SELÇUK ALAGÖZ NEDEN ÖLDÜ?

Selçuk Alagöz, uzun süredir mücadele ettiği sağlık sorunlarının ağırlaşması sonucu hayatını kaybetti.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşayan 81 yaşındaki sanatçı, yüksek tansiyon ve kalp ritim bozukluğu şikayetleriyle Temmuz 2025’te hastaneye kaldırılmıştı.

4 Ağustos’ta durumu kötüleşen Alagöz, yoğun bakıma alındı ve solunum cihazına bağlandı. Doktorların tüm çabalarına rağmen, kalbi 8 dakika boyunca duran sanatçı, 5 Ağustos 2025 saat 11.50’de hayata veda etti.

Kızı Banu Alagöz, babasının vefatını sosyal medya üzerinden, “Bugün 11.50’de babamı kaybettik. Başımız sağ olsun,” sözleriyle duyurdu.

SELÇUK ALAGÖZ HASTALIĞI NEYDİ?

Selçuk Alagöz yaşın ilerlemesi ile beraber gelen ağırlaşan sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Son olarak hastaneye yüksek tansiyon ve kalp ritim bozukluğu şikayeti nedeniyle başvurmuştu.

SELÇUK ALAGÖZ HAYATI VE BİYOGRAFİSİ

Selçuk Alagöz, 5 Ağustos 1944’te İstanbul’da doğdu. Alman Lisesi’nde eğitim gördükten sonra İstanbul Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden mezun olan Alagöz, turizm işletmeciliği alanında yüksek lisans yaptı ancak müziğe olan tutkusu ağır bastı. 1964 yılında katıldığı “Altın Mikrofon” yarışmasıyla adını duyurdu.

Kendi adını taşıyan orkestrasını kurarak kız kardeşi Rana Alagöz’ün solistliğinde müzik kariyerine başladı. “Kemerin Naftaları” şarkısıyla finale kalarak adını duyuran Alagöz, 1967 Altın Mikrofon yarışmasında Cahit Berkay ve Engin Yörükoğlu gibi isimlerle birlikte üçüncü oldu.

Alagöz kardeşler, “Malabadi Köprüsü”, “Deliyim Seviyorum”, “Her Şey Bitmiştir Artık” gibi hit şarkılarla 60’lı ve 70’li yıllara damga vurdu. 1970’te Rana ve Ali Alagöz ile Atina’daki 3. Appollonia Uluslararası Müzik Festivali’nde Türkiye’yi temsil ettiler. 80 dilde şarkı söyleyerek Guinness Rekorlar Kitabı’na aday olan Alagöz, 23 adet 45’lik, 7 albüm ve 6 toplama albümle müzik dünyasına zengin bir miras bıraktı.

Ayrıca, Türk Kalp Vakfı, POPSAV ve MÜYORBİR gibi kuruluşlarda aktif rol alarak sosyal sorumluluk projelerine öncülük etti. 2010’da Altın Kelebek Özel Ödülü’ne layık görülen sanatçı, aynı yıl otobiyografik kitabı “İki Kez Yaşadım”ı yayımladı.