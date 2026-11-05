İstanbul'da kasım ayının ilk haftasında yağışlı ve serin hava etkisini gösteriyor. Yarın İstanbul’da yağmur var mı, hafta sonu hava nasıl olacak merak edilirken Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) yayımladığı son tahminler doğrultusunda kentte önümüzdeki günlerde de yağmur bekleniyor. İşte, 5-9 Kasım hava durumu tahminleri...

Kaydet a- | +A

İstanbul'da bugün sağanak yağışlı hava etkili olacak. Saatlik tahminlere göre 09.00-12.00 arasında sağanak yağış beklenirken sıcaklığın 12 derece civarında olması öngörülüyor. Öğle saatlerinde, 12.00-15.00 aralığında yağışın hafiflemesi ve sıcaklığın 13 dereceye yükselmesi tahmin ediliyor. 15.00-18.00 saatleri arasında gökyüzünün çok bulutlu olması bekleniyor. Akşam saatlerinde de bulutlu hava devam edecek. 18.00-21.00 aralığında sıcaklığın 11, 21.00-24.00 aralığında ise 10 dereceye gerilemesi öngörülüyor. Peki, yarın İstanbul’da yağmur var mı, hafta sonu hava nasıl olacak?

Yarın İstanbul’da yağmur var mı, hafta sonu hava nasıl olacak? 5-9 Kasım hava durumu

YARIN İSTANBUL’DA YAĞMUR VAR MI?

İstanbul'da 6 Kasım Cuma günü yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Meteoroloji tahminlerine göre sıcaklık gün boyunca 9 ila 13 derece arasında değişecek. Kent genelinde yağmurun yarın da etkisini sürdürmesi öngörülüyor.

Yağışla birlikte hava serin hissedilecek. Vatandaşların dışarı çıkarken yağmura karşı hazırlıklı olması gerektiği belirtilirken sabah ve akşam saatlerinde düşük sıcaklıklara dikkat edilmesi gerektiği aktarıldı.

Yarın İstanbul’da yağmur var mı, hafta sonu hava nasıl olacak? 5-9 Kasım hava durumu

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul'da hafta sonunun ilk günü olan 7 Kasım Cumartesi günü de yağmurlu hava bekleniyor. Sıcaklıkların en düşük 7, en yüksek 12 derece olması tahmin ediliyor. Pazar günü ise yağışın etkisini kaybetmesi ve parçalı bulutlu havanın görülmesi bekleniyor.

8 Kasım'da termometrelerin 6 ila 12 derece arasında seyredeceği öngörülüyor. Hafta sonunun ikinci gününde yağış ihtimalinin azalmasıyla birlikte hava daha sakin olacak, fakat sabah saatlerinde serinlik etkisini koruyacak.

Yarın İstanbul’da yağmur var mı, hafta sonu hava nasıl olacak? 5-9 Kasım hava durumu

5-9 KASIM HAVA DURUMU

TARİH TAHMİN EDİLEN Hadise Sıcaklık (°C) Nem (%) Rüzgar (km/sa) En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek Yön Hız 05 Kasım Perşembe Yarın İstanbul’da yağmur var mı, hafta sonu hava nasıl olacak? 5-9 Kasım hava durumu 12 13 62 82 Yarın İstanbul’da yağmur var mı, hafta sonu hava nasıl olacak? 5-9 Kasım hava durumu 25 06 Kasım Cuma Yarın İstanbul’da yağmur var mı, hafta sonu hava nasıl olacak? 5-9 Kasım hava durumu 9 13 51 79 Yarın İstanbul’da yağmur var mı, hafta sonu hava nasıl olacak? 5-9 Kasım hava durumu 19 07 Kasım Cumartesi Yarın İstanbul’da yağmur var mı, hafta sonu hava nasıl olacak? 5-9 Kasım hava durumu 7 12 61 85 Yarın İstanbul’da yağmur var mı, hafta sonu hava nasıl olacak? 5-9 Kasım hava durumu 23 08 Kasım Pazar Yarın İstanbul’da yağmur var mı, hafta sonu hava nasıl olacak? 5-9 Kasım hava durumu 6 12 51 74 Yarın İstanbul’da yağmur var mı, hafta sonu hava nasıl olacak? 5-9 Kasım hava durumu 13 09 Kasım Pazartesi Yarın İstanbul’da yağmur var mı, hafta sonu hava nasıl olacak? 5-9 Kasım hava durumu 6 14 53 81 Yarın İstanbul’da yağmur var mı, hafta sonu hava nasıl olacak? 5-9 Kasım hava durumu 9

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala