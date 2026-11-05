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Yarın İstanbul’da yağmur var mı, hafta sonu hava nasıl olacak? 5-9 Kasım hava durumu

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İstanbul'da kasım ayının ilk haftasında yağışlı ve serin hava etkisini gösteriyor. Yarın İstanbul’da yağmur var mı, hafta sonu hava nasıl olacak merak edilirken Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) yayımladığı son tahminler doğrultusunda kentte önümüzdeki günlerde de yağmur bekleniyor. İşte, 5-9 Kasım hava durumu tahminleri...

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Betül Tokkan
BETÜL TOKKAN

İstanbul'da bugün sağanak yağışlı hava etkili olacak. Saatlik tahminlere göre 09.00-12.00 arasında sağanak yağış beklenirken sıcaklığın 12 derece civarında olması öngörülüyor. Öğle saatlerinde, 12.00-15.00 aralığında yağışın hafiflemesi ve sıcaklığın 13 dereceye yükselmesi tahmin ediliyor. 15.00-18.00 saatleri arasında gökyüzünün çok bulutlu olması bekleniyor. Akşam saatlerinde de bulutlu hava devam edecek. 18.00-21.00 aralığında sıcaklığın 11, 21.00-24.00 aralığında ise 10 dereceye gerilemesi öngörülüyor. Peki, yarın İstanbul’da yağmur var mı, hafta sonu hava nasıl olacak?

Yarın İstanbul’da yağmur var mı, hafta sonu hava nasıl olacak? 5-9 Kasım hava durumu
Başlık ResmiYarın İstanbul’da yağmur var mı, hafta sonu hava nasıl olacak? 5-9 Kasım hava durumu

YARIN İSTANBUL’DA YAĞMUR VAR MI?

İstanbul'da 6 Kasım Cuma günü yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Meteoroloji tahminlerine göre sıcaklık gün boyunca 9 ila 13 derece arasında değişecek. Kent genelinde yağmurun yarın da etkisini sürdürmesi öngörülüyor.

Yağışla birlikte hava serin hissedilecek. Vatandaşların dışarı çıkarken yağmura karşı hazırlıklı olması gerektiği belirtilirken sabah ve akşam saatlerinde düşük sıcaklıklara dikkat edilmesi gerektiği aktarıldı.

Yarın İstanbul’da yağmur var mı, hafta sonu hava nasıl olacak? 5-9 Kasım hava durumu
Başlık ResmiYarın İstanbul’da yağmur var mı, hafta sonu hava nasıl olacak? 5-9 Kasım hava durumu

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul'da hafta sonunun ilk günü olan 7 Kasım Cumartesi günü de yağmurlu hava bekleniyor. Sıcaklıkların en düşük 7, en yüksek 12 derece olması tahmin ediliyor. Pazar günü ise yağışın etkisini kaybetmesi ve parçalı bulutlu havanın görülmesi bekleniyor.

8 Kasım'da termometrelerin 6 ila 12 derece arasında seyredeceği öngörülüyor. Hafta sonunun ikinci gününde yağış ihtimalinin azalmasıyla birlikte hava daha sakin olacak, fakat sabah saatlerinde serinlik etkisini koruyacak.

Yarın İstanbul’da yağmur var mı, hafta sonu hava nasıl olacak? 5-9 Kasım hava durumu
Başlık ResmiYarın İstanbul’da yağmur var mı, hafta sonu hava nasıl olacak? 5-9 Kasım hava durumu

5-9 KASIM HAVA DURUMU

TARİHTAHMİN EDİLEN
HadiseSıcaklık (°C)Nem (%)Rüzgar (km/sa)
En DüşükEn YüksekEn DüşükEn YüksekYönHız
05 Kasım Perşembe
Yarın İstanbul’da yağmur var mı, hafta sonu hava nasıl olacak? 5-9 Kasım hava durumu
Başlık ResmiYarın İstanbul’da yağmur var mı, hafta sonu hava nasıl olacak? 5-9 Kasım hava durumu
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Yarın İstanbul’da yağmur var mı, hafta sonu hava nasıl olacak? 5-9 Kasım hava durumu
Başlık ResmiYarın İstanbul’da yağmur var mı, hafta sonu hava nasıl olacak? 5-9 Kasım hava durumu
25
06 Kasım Cuma
Yarın İstanbul’da yağmur var mı, hafta sonu hava nasıl olacak? 5-9 Kasım hava durumu
Başlık ResmiYarın İstanbul’da yağmur var mı, hafta sonu hava nasıl olacak? 5-9 Kasım hava durumu
9135179
Yarın İstanbul’da yağmur var mı, hafta sonu hava nasıl olacak? 5-9 Kasım hava durumu
Başlık ResmiYarın İstanbul’da yağmur var mı, hafta sonu hava nasıl olacak? 5-9 Kasım hava durumu
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07 Kasım Cumartesi
Yarın İstanbul’da yağmur var mı, hafta sonu hava nasıl olacak? 5-9 Kasım hava durumu
Başlık ResmiYarın İstanbul’da yağmur var mı, hafta sonu hava nasıl olacak? 5-9 Kasım hava durumu
7126185
Yarın İstanbul’da yağmur var mı, hafta sonu hava nasıl olacak? 5-9 Kasım hava durumu
Başlık ResmiYarın İstanbul’da yağmur var mı, hafta sonu hava nasıl olacak? 5-9 Kasım hava durumu
23
08 Kasım Pazar
Yarın İstanbul’da yağmur var mı, hafta sonu hava nasıl olacak? 5-9 Kasım hava durumu
Başlık ResmiYarın İstanbul’da yağmur var mı, hafta sonu hava nasıl olacak? 5-9 Kasım hava durumu
6125174
Yarın İstanbul’da yağmur var mı, hafta sonu hava nasıl olacak? 5-9 Kasım hava durumu
Başlık ResmiYarın İstanbul’da yağmur var mı, hafta sonu hava nasıl olacak? 5-9 Kasım hava durumu
13
09 Kasım Pazartesi
Yarın İstanbul’da yağmur var mı, hafta sonu hava nasıl olacak? 5-9 Kasım hava durumu
Başlık ResmiYarın İstanbul’da yağmur var mı, hafta sonu hava nasıl olacak? 5-9 Kasım hava durumu
6145381
Yarın İstanbul’da yağmur var mı, hafta sonu hava nasıl olacak? 5-9 Kasım hava durumu
Başlık ResmiYarın İstanbul’da yağmur var mı, hafta sonu hava nasıl olacak? 5-9 Kasım hava durumu
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