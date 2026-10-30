Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 30 Ekim 2026 Cuma günü için yayımladığı hava tahmin raporunda yurdun birçok bölgesinde yağış beklendiğini duyurdu. Marmara'dan Karadeniz'e, İç Anadolu'nun doğusundan Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya kadar geniş bir alanda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Yarın yağmur yağacak mı, hangi illerde sarı kodlu uyarı verildi merak edilirken Meteoroloji sağanak yağış beklenen illeri de açıkladı.

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Meteoroloji tarafından yayımlanan değerlendirmede kuvvetli yağış ihtimali nedeniyle 21 il sarı kodlu uyarı kapsamına alındı. Uyarı verilen iller arasında Marmara, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden yerleşim yerleri de bulunuyor. Peki, yarın yağmur yağacak mı, hangi illerde sarı kodlu uyarı verildi? İşte, sağanak yağış beklenen iller...

Sağanak yağış beklenen iller! Yarın yağmur yağacak mı, hangi illerde sarı kodlu uyarı verildi?

YARIN YAĞMUR YAĞACAK MI? 30-31 EKİM SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENEN İLLER

Meteoroloji tahminlerine göre 30 Ekim Cuma günü Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava olacak. Marmara Bölgesi'nin tamamında, Karadeniz genelinde, İç Anadolu'nun doğusunda, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Sağanak yağış beklenen iller! Yarın yağmur yağacak mı, hangi illerde sarı kodlu uyarı verildi?

Ege Bölgesi'nde Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinde yağış beklenirken Akdeniz'de Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta sağanak geçişleri tahmin ediliyor. Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın kuzey ilçelerinde de yağış görülebilecek.

Sağanak yağış beklenen iller! Yarın yağmur yağacak mı, hangi illerde sarı kodlu uyarı verildi?

Yağışların Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Şanlıurfa, Muş, Bingöl, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Balıkesir'in batı kıyılarında da kuvvetli yağış geçişlerine karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Sağanak yağış beklenen iller! Yarın yağmur yağacak mı, hangi illerde sarı kodlu uyarı verildi?

31 Ekim Cumartesi yarın ise Marmara'nın batısı ve kuzeybatı kesimlerinde yağış beklentisi sürüyor. Ege Bölgesi'nin batısı ile Akdeniz kıyılarında da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişleri öngörülüyor.

Sağanak yağış beklenen iller! Yarın yağmur yağacak mı, hangi illerde sarı kodlu uyarı verildi?

HANGİ İLLERDE SARI KODLU UYARI VERİLDİ?

Meteoroloji kuvvetli yağış ihtimali nedeniyle 21 ilde sarı kodlu uyarı verdi. Uyarı verilen iller ise; Adıyaman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hakkari, İstanbul, Kocaeli, Malatya, Mardin, Muş, Sakarya, Siirt, Sivas, Tunceli, Şanlıurfa, Batman, Şırnak, Yalova ve Kilis oldu.

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