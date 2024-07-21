FIFA 25, 27 Eylül tarihinde çıkış yapacak

EA Sports'un yeni oyunu FC 25 yani eski adıyla FIFA 25'in ne zaman çıkacağı belli oldu. Açıklanan bilgilere göre ön sipariş verenler oyuna 20 Eylül 2024 tarihinde, bütün kullanıcılara ise 27 Eylül'de erişime açılacak.

Dünyanın en popüler futbol oyunlarından biri olan EA FC 25, eski adıyla FIFA 25'in geçtiğimiz günlerde fragmanı yayınlanmıştı.

Fenerbahçe ve Galatasaray derbisinin de yer aldığı fragmanın ardından FC 25'in çıkış tarihi de belli oldu.

FIFA 25 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Oyunun stüdyosu EA Games tarafından açıklanan bilgilere göre FC 25, 27 Eylül tarihinde çıkış yapacak.

Oyunu ön siparişte alan kullanıcılar ise 1 hafta önceden yani 20 Eylül tarihinden itibaren oyuna erişim sağlayabilecek.

FC 25 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NEDİR?

Epic Games'te yer alan bilgilere göre FC 25'in sistem gereksinimleri şöyle olacak:

Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 - 64 Bit

İşlemci: Intel Core i5-6600K 3.50 veya AMD Ryzen 5 1600 3.2

RAM: 8 GB

Depolama: 100 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 4GB veya AMD Radeon RX 570 4 GB

Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 - 64 Bit

İşlemci: Intel Core i7-6700 3.40 veya AMD Ryzen 7 2700X 3.7

RAM: 12 GB

Depolama: 100 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1660 veya AMD RX 5600 XT