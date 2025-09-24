FIFA duyurdu! Penaltı atışı kuralları değişti mi, yeni penaltı kuralları neler?

Penaltı atışı kuralları değişti mi, yeni penaltı kuralları neler merakla araştırılıyor! Penaltı atışlarına yönelik devrim niteliğindeki bazı değişiklikler IFAB tarafından onaylanırsa 2026-2027 sezonundan itibaren tüm uluslararası turnuvalarda ve ulusal liglerde geçerli olacak.

PENALTI ATIŞI KURALLARI DEĞİŞTİ Mİ?

Penaltı atışları için FIFA tarafından radikal bir kural değişikliği gündeme alındı. Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina’nın değerlendirmeye aldığı değişiklik, uygulamaya geçtiğinde bugüne kadar bilinen birçok kural tamamen farklı bir hal alacak.

FIFA Başkanı Gianni Infantino’nun da desteklediği yeni uygulama için IFAB’ın onayı gerekiyor. Kuralları belirleme ve yürürlüğe koyma yetkisine sahip olan IFAB’dan gelecek karar doğrultusunda değişikliğin 2026-2027 sezonundan itibaren hayata geçmesi planlanıyor.

YENİ PENALTI KURALLARI NELER?

Düzenlemeyle birlikte penaltı atışlarında köklü farklılıklar olacak.

Artık kaleci bir penaltıyı kurtardığında top oyunda kalmayacak ve pozisyon kale vuruşuyla yeniden başlayacak. Ceza sahası çevresinde oyuncuların sıralanması ve çizgi ihlalleri nedeniyle yaşanan tartışmaların da bu noktada önüne geçilmesi bekleniyor.

Bunun yanı sıra çift temasla ilgili mevcut uygulama da değişiyor. Oyuncunun topa istemeden iki kez dokunması halinde gol iptal edilmeyecek ve geçerli sayılacak.

Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi’nde Atletico Madrid’in yıldızı Julian Alvarez’in penaltısının iptal edilmesine neden olan pozisyonun ardından gündeme gelen bu konu da çözüme kavuşma aşamasında.