Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > FIFA duyurdu! Penaltı atışı kuralları değişti mi, yeni penaltı kuralları neler?

FIFA duyurdu! Penaltı atışı kuralları değişti mi, yeni penaltı kuralları neler?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
FIFA duyurdu! Penaltı atışı kuralları değişti mi, yeni penaltı kuralları neler?
FIFA, Penaltı, Kural Değişikliği, IFAB, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Penaltı atışı kuralları değişti mi, yeni penaltı kuralları neler soruları gündemde! Futbol dünyası, penaltı atışlarını kökten değiştirecek yeni bir düzenlemeye hazırlanıyor. FIFA’nın gündemine aldığı kural değişiklikleri hayata geçtiğinde, bugüne kadar alışılmış birçok uygulama tarihe karışacak.

Penaltı atışı kuralları değişti mi, yeni penaltı kuralları neler merakla araştırılıyor! Penaltı atışlarına yönelik devrim niteliğindeki bazı değişiklikler IFAB tarafından onaylanırsa 2026-2027 sezonundan itibaren tüm uluslararası turnuvalarda ve ulusal liglerde geçerli olacak. 

FIFA duyurdu! Penaltı atışı kuralları değişti mi, yeni penaltı kuralları neler? - 1. Resim

PENALTI ATIŞI KURALLARI DEĞİŞTİ Mİ?

Penaltı atışları için FIFA tarafından radikal bir kural değişikliği gündeme alındı. Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina’nın değerlendirmeye aldığı değişiklik, uygulamaya geçtiğinde bugüne kadar bilinen birçok kural tamamen farklı bir hal alacak.

FIFA Başkanı Gianni Infantino’nun da desteklediği yeni uygulama için IFAB’ın onayı gerekiyor. Kuralları belirleme ve yürürlüğe koyma yetkisine sahip olan IFAB’dan gelecek karar doğrultusunda değişikliğin 2026-2027 sezonundan itibaren hayata geçmesi planlanıyor.

FIFA duyurdu! Penaltı atışı kuralları değişti mi, yeni penaltı kuralları neler? - 2. Resim

YENİ PENALTI KURALLARI NELER?

Düzenlemeyle birlikte penaltı atışlarında köklü farklılıklar olacak.

Artık kaleci bir penaltıyı kurtardığında top oyunda kalmayacak ve pozisyon kale vuruşuyla yeniden başlayacak. Ceza sahası çevresinde oyuncuların sıralanması ve çizgi ihlalleri nedeniyle yaşanan tartışmaların da bu noktada önüne geçilmesi bekleniyor.

Bunun yanı sıra çift temasla ilgili mevcut uygulama da değişiyor. Oyuncunun topa istemeden iki kez dokunması halinde gol iptal edilmeyecek ve geçerli sayılacak.

Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi’nde Atletico Madrid’in yıldızı Julian Alvarez’in penaltısının iptal edilmesine neden olan pozisyonun ardından gündeme gelen bu konu da çözüme kavuşma aşamasında.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Reel Kesim Güven Endeksi, eylülde 100,2 olduÜnlü spor yazarı "Belki çok erken" diyerek duyurdu! Süper Lig için şampiyonluk tahmini
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İZSU su kesintisi sorgulama! 24 Eylül İzmir'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? - HaberlerİZSU su kesintisi sorgulama! 24 Eylül İzmir'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek?Jhon Duran Dinamo Zagreb maçında oynayacak mı, neden yok? Dönüş tarihi belli oldu - HaberlerJhon Duran Dinamo Zagreb maçında oynayacak mı, neden yok? Dönüş tarihi belli olduTürkiye - Ukrayna maçı ne zaman, saat kaçta? A Milli Erkek Ragbi Takımı Avrupa Konferansı'nda - HaberlerTürkiye - Ukrayna maçı ne zaman, saat kaçta? A Milli Erkek Ragbi Takımı Avrupa Konferansı'ndaDinamo Zagreb - Fenerbahçe maçında Edson Alvarez oynayacak mı? Maç öncesi eksikler dikkat çekiyor! - HaberlerDinamo Zagreb - Fenerbahçe maçında Edson Alvarez oynayacak mı? Maç öncesi eksikler dikkat çekiyor!Bugün hangi maçlar var? 24 Eylül 2025 maç programı belli oldu - HaberlerBugün hangi maçlar var? 24 Eylül 2025 maç programı belli olduZirai don ödemeleri ne zaman yatacak, kimler faydalanacak? - HaberlerZirai don ödemeleri ne zaman yatacak, kimler faydalanacak?
Sonraki Haber Yükleniyor...