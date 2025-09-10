Finlandiya-Gürcistan maçı saat kaçta, hangi kanalda? Yarı final öncesi nefesler kesildi
Güncelleme:
Finlandiya ile Gürcistan, Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek final maçında karşı karşıya geliyor. 12 Dev Adam'ın yarı finale adını yazdırdığı EuroBasket 2025 heyecanına tanıklık etmek isteyen basketbolseverler, "Finlandiya-Gürcistan maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorularını merak ediyor.
Türkiye'nin Polonya'yı 91-77'lik skorla devirerek yarı finale yükseldiği Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) çeyrek final heyecanı tam gaz devam ediyor. Finlandiya ile Gürcistan yarı finale yükselmek adına parkeye çıkıyor.
Nefeslerin tutulduğu mücadeleyi takip etmek isteyen basketbolseverler, "Finlandiya-Gürcistan maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorularını araştırıyor.
FİNLANDİYA-GÜRCİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
EuroBasket 2025 çeyrek final maçında Finlandiya ile Gürcistan karşı karşıya geliyor. 10 Eylül Çarşamba akşamı saat 19.00'da başlayacak mücadele, TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.
Finlandiya-Gürcistan çeyrek final maçı, Letonya'nın başkenti Riga'da oynanıyor.
