Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Fizik defteri kareli mi, kaç sayfa olur?

Fizik defteri kareli mi, kaç sayfa olur?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fizik defteri kareli mi, kaç sayfa olur?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2025-2026 eğitim öğretim yılına sayılı günler kala, liseye yeni başlayan 9. sınıf öğrencileri kırtasiye alışverişine hız verdi. Özellikle Fizik gibi sayısal dersler için doğru defter seçimi öne çıkıyor. Veliler ve öğrenciler, defterin kareli mi çizgili mi olacağı ve ideal yaprak sayısı gibi detayları araştırarak hazırlıklarını tamamlamaya çalışıyor.

Yeni eğitim yılının başlamasıyla birlikte kırtasiye rafları hareketlenirken 9. sınıfa geçiş yapan öğrenciler için defter seçimi kritik önem taşıyor. Fizik dersi, sayısal becerilerin yanı sıra grafik ve vektörel çizimler gerektirdiğinden doğru defter türü ve yaprak sayısı öğrencilerin not tutma düzenini etkiliyor.

FİZİK DEFTERİ KARELİ Mİ, ÇİZGİLİ Mİ?

Fizik dersi, 9. sınıf müfredatında sayısal dersler arasında yer aldığı için kareli defter kullanımı öneriliyor. Dersin içeriğinde vektörel hesaplamalar, grafik çizimleri ve formül temelli işlemler yer alıyor.

Bu nedenle kareli defter, özellikle kuvvet, hareket ve enerji gibi konularda yapılan şemaların daha muntazam olmasına imkan tanıyor. Örneğin hız-zaman grafikleri veya serbest cisim diyagramları kareli yapıda daha kolay çiziliyor. 

Öğrencilerin bu derste matematiksel işlemlerle sıkça karşılaşması, kareli defterin düzenli not tutmayı desteklemesini sağlıyor. 

Fizik defteri kareli mi, kaç sayfa olur? - 1. Resim

FİZİK DEFTERİ KAÇ YAPRAK OLUR?

Fizik defteri için ideal yaprak sayısı, 9. sınıf müfredatının yoğunluğuna bağlı olarak genellikle 80-120 yaprak arasında öneriliyor. Bir dönem boyunca (yaklaşık 18 hafta) haftalık 2-3 sayfa not tutulduğu düşünüldüğünde 80-120 yapraklı defter iki dönem için yeterli olabilir. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Altının kilogram fiyatı 4 milyon 849 bin liraya yükseldi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
2025 Eylül emekli maaşı banka promosyonları: Hangi banka kaç lira veriyor? 30 bin TL’ye varan ödeme listesi belli oldu - Haberler2025 Eylül emekli maaşı banka promosyonları: Hangi banka kaç lira veriyor? 30 bin TL’ye varan ödeme listesi belli olduKimya defteri kareli mi, çizgili mi olur? - HaberlerKimya defteri kareli mi, çizgili mi olur?Biyoloji defteri kareli mi çizgili mi olur? - HaberlerBiyoloji defteri kareli mi çizgili mi olur?Togg T10F fiyatı ne zaman belli olacak? İşte satışa çıkacağı tarih! - HaberlerTogg T10F fiyatı ne zaman belli olacak? İşte satışa çıkacağı tarih!Osimhen sezonu kapattı mı, ne zaman dönecek? Galatasaray taraftarının gözü bu haberde - HaberlerOsimhen sezonu kapattı mı, ne zaman dönecek?Ensar Aytekin kimdir? - HaberlerEnsar Aytekin kimdir?
Sonraki Haber Yükleniyor...