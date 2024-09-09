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Football Manager 2025'in Kasım ayında çıkması bekleniyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Football Manager 2025&#039;in Kasım ayında çıkması bekleniyor
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Football Manager serisinin yeni oyunu FM 2025, futbol severler ve oyun tutkunları tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Kasım ayında piyasaya sürülmesi planlanan FM 25 seriye eklenen yeniliklerle dikkat çekerken bazı köklü değişikliklerle de oyun dünyasında ses getirmeye hazırlanıyor.

Football Manager 2025, köklü değişiklikler ve yeniliklerle futbolseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Seriye eklenen ve çıkarılan özelliklerle oyun dünyasında yine büyük yankı uyandırması beklenen FM 2025, futbol yönetim simülasyonu deneyimini bir üst seviyeye taşıyacak.

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FM 25 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Football Manager 2025’in çıkış tarihi konusunda henüz net bir bilgi bulunmasa da, önceki sürümlere bakıldığında Kasım 2024’ün başında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Serinin hayranları, yeni sürümün lansmanını sabırsızlıkla beklerken, oyunun resmi çıkışından iki hafta önce demo sürümünün yayınlanması da planlanıyor.

Bu sayede oyuncular, FM 2025’in yeniliklerini önceden deneyimleme ve geri bildirimde bulunma fırsatına sahip olacaklar.

Football Manager 2025'in Kasım ayında çıkması bekleniyor - 2. Resim

FM 25 YENİ ÖZELLİKLER NELER?

Football Manager 2025 bazı özelliklerin kaldırıldığı ve yeni düzenlemelerin yapıldığı bir sürüm olarak geliyor. 

"Bir Kulüp Oluştur" modu, geliştirilme süreci tamamlanmadığı için bu sürümde yer almayacak. Aynı şekilde popüler olan "Mücadele Modu" da FM25’te yer almayacak, ancak 2026 veya 2027 sürümlerinde tamamen yenilenmiş haliyle geri dönmesi bekleniyor.

Football Manager 2025'in Kasım ayında çıkması bekleniyor - 3. Resim

FM25'te ilk başta yer almayacak bir diğer özellik "Fantezi Draft" modu olacak. Oyun ilerleyen güncellemelerle bu modu geri getirecek.

Öte yandan FIFAe ile yapılan iş birliği sayesinde 2024'te Liverpool'da düzenlenecek FIFAe World Cup of Football Manager turnuvası, bu modun gelişimini destekleyen önemli bir adım olacak.

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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