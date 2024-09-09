Galatasaray iç transferde 7 futbolcuya zam yapacak! 2 yıldız 70 milyon kazanacak

Galatasaray rotayı iç transfere çevirdi. Kadrosunu yıldız isimlerle güçlendiren sarı-kırmızılı ekip, 7 futbolcusuna zam yaparak hem motivasyonu yükseltmek hem de yeni gelen oyuncularla aradaki maaş farkını dengelemek için harekete geçti. Aslan'ın 2 yerlisi ise 70 milyon lira kazanacak.

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Yeni sezonda hem ligde hem de Avrupa'da başarı isteyen Galatasaray; Jelert, Batshuayi, Sara, Osimhen gibi yıldızlarla kadrosunu güçlendirdi. Dış transferde 1-2 oyuncu daha almayı planlayan Aslan, diğer yandan da iç transfere yöneldi.

Yönetim, Okan Buruk'un raporları doğrultusunda 7 futbolcu ile masaya oturmaya hazırlanıyor.

2 sezondur kazanılan şampiyonlukta payı olan isimleri ödüllendirmeyi düşünen sarı-kırmızlı ekip, 2 yıldızına ise yüklü bir zam yapacak.

Galatasaray'da; Barış Alper Yılmaz, Abdülkerim Bardakcı, Nelsson, Kaan Ayhan, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu ve Yunus Akgün'ün maaşı iyileştirilecek.

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Milliyet'in haberine göre; Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakcı'ya önemli bir oranda zam yapılarak maaşlarının 70 milyon liraya çıkarılması bekleniyor.

Galatasaray'da yönetimin bu hamleyle birlikte özellikle yerli futbolcuların motivasyonunu yukarıya çekmeyi planladığı ifade edildi.