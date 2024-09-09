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Galatasaray iç transferde 7 futbolcuya zam yapacak! 2 yıldız 70 milyon kazanacak

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Galatasaray iç transferde 7 futbolcuya zam yapacak! 2 yıldız 70 milyon kazanacak
Spor Haberleri

Galatasaray rotayı iç transfere çevirdi. Kadrosunu yıldız isimlerle güçlendiren sarı-kırmızılı ekip, 7 futbolcusuna zam yaparak hem motivasyonu yükseltmek hem de yeni gelen oyuncularla aradaki maaş farkını dengelemek için harekete geçti. Aslan'ın 2 yerlisi ise 70 milyon lira kazanacak.

Yeni sezonda hem ligde hem de Avrupa'da başarı isteyen Galatasaray; Jelert, Batshuayi, Sara, Osimhen gibi yıldızlarla kadrosunu güçlendirdi. Dış transferde 1-2 oyuncu daha almayı planlayan Aslan, diğer yandan da iç transfere yöneldi.

Galatasaray iç transferde 7 futbolcuya zam yapacak! 2 yıldız 70 milyon kazanacak - 1. Resim

Yönetim, Okan Buruk'un raporları doğrultusunda 7 futbolcu ile masaya oturmaya hazırlanıyor. 

Galatasaray iç transferde 7 futbolcuya zam yapacak! 2 yıldız 70 milyon kazanacak - 2. Resim

2 sezondur kazanılan şampiyonlukta payı olan isimleri ödüllendirmeyi düşünen sarı-kırmızlı ekip, 2 yıldızına ise yüklü bir zam yapacak.

Galatasaray iç transferde 7 futbolcuya zam yapacak! 2 yıldız 70 milyon kazanacak - 3. Resim

Galatasaray'da; Barış Alper Yılmaz, Abdülkerim Bardakcı, Nelsson, Kaan Ayhan, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu ve Yunus Akgün'ün maaşı iyileştirilecek.

Galatasaray iç transferde 7 futbolcuya zam yapacak! 2 yıldız 70 milyon kazanacak - 4. Resim

Milliyet'in haberine göre; Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakcı'ya önemli bir oranda zam yapılarak maaşlarının 70 milyon liraya çıkarılması bekleniyor.

Galatasaray iç transferde 7 futbolcuya zam yapacak! 2 yıldız 70 milyon kazanacak - 5. Resim

Galatasaray'da yönetimin bu hamleyle birlikte özellikle yerli futbolcuların motivasyonunu yukarıya çekmeyi planladığı ifade edildi.

Galatasaray iç transferde 7 futbolcuya zam yapacak! 2 yıldız 70 milyon kazanacak - 6. Resim

 

Düzenleyen:  - Spor
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