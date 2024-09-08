Galatasaray, Nicola Zalewski için teklif yaptı! Polonyalı yıldız İstanbul yolcusu

Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş 8 Eylül 2024 22:06 - Güncelleme: 8 Eylül 2024 22:22 - Güncelleme:

Sol kanat arayışlarını sürdüren Galatasaray, Roma'dan Nicola Zalewski için devreye girdi. Polonyalı oyuncunun transferi için İtalyan menajer George Gardi'nin görüşmeler yaptığı öğrenildi.