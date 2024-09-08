Galatasaray, Nicola Zalewski için teklif yaptı! Polonyalı yıldız İstanbul yolcusu
Sol kanat arayışlarını sürdüren Galatasaray, Roma'dan Nicola Zalewski için devreye girdi. Polonyalı oyuncunun transferi için İtalyan menajer George Gardi'nin görüşmeler yaptığı öğrenildi.
Kadrosuna en az 2 takviye daha yapmaya hazırlanan Galatasaray, aradığı sol kanatı Roma'da buldu.
Sarı-kırmızılılar, Polonyalı oyuncu Nicola Zalewski için devreye girdiği belirtildi.
İtalyan ekibinden ayrılması beklenen 22 yaşındaki yıldız için kiralama teklifinin yapıldığı öğrenildi.
GALATASARAY'DAN ZALEWSKI ATAĞI
Bu sezon oynanan 3 maçta da süre alan Zalewski'nin Roma'nın göndermek istediği oyuncular arasında olduğu konuşuluyor.
Öte yandan Zalewski'nin Galatasaray'a transfer olması durumunda UEFA Avrupa Ligi grup aşamalarında forma giyemeyecek.
Polonyalı oyuncu devre arasında kadar sadece Süper Lig ve Türkiye Kupası maçlarında süre alabilecek.