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Hazırlık maçında 11 gol! Galatasaray, Esenler Erokspor'u farklı mağlup etti

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Hazırlık maçında 11 gol! Galatasaray, Esenler Erokspor&#039;u farklı mağlup etti
Spor Haberleri

Galatasaray, milli takımlar arasında TFF 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor ile kozlarını paylaştı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan mücadelede 11 gol oldu. İşte detaylar...

Galatasaray, milli takımlar arası için verilen arayı Esenler Erokspor ile hazırlık maçı yaparak değerlendirdi.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı olarak yapılan mücadeleyi Sarı-kırmızılılar 8-3 kazandı.

Galatasaray'ın gollerini Gabriel Sara, Batshuayi(2), Yusuf Demir, Torreira, Mertens, Halil Dervişoğlu (2) attı.

Esenler Erokspor'un gollerini ise Mame Faye (2) ve Hamza Catakovic kaydetti.

Galatasaray'ın yeni transferi Gabriel Sara da gol sevinci yaşayan isimler arasında yer aldı.

Öte yandan Sarı-kırmızılılar, milli aranın hemen ardından Rizespor ile 14 Eylül Cumartesi günü karşılaşacak.

Düzenleyen:  - Spor
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