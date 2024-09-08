Galatasaray'a Icardi'den kötü haber! Okan Buruk'un Osimhen planı alt üst oldu

Adana Demirspor mücadelesinde sakatlanan Mauro Icardi'nin dönüşü beklenenden uzun sürecek. İlk başta 3-4 hafta içinde formasına kavuşacağı ifade eden Arjantinli yıldızın yeniden sahalara dönmesi 2 ayı bulabilir. Bu gelişmenin ardından Okan Buruk planları da suya düştü.

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Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek olan Galatasaray'a Mauro Icardi'den haber geldi.

Adana Demirspor karşılaşmasının 25. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Arjantinli golcünün sağ üst arka adalesinde kısmi yırtık olduğu açıklanmıştı.

G.SARAY'DAN ICARDI AÇIKLAMASI

Sarı kırmızılı kulüp resmi internet sitesinden başarılı golcünün durumunu şöyle duyurmuştu: Süper Lig'in dördüncü haftasındaki Adana Demirspor karşılaşmasının ilk yarısında sağ üst arka adalesinde ağrı hisseden ve yapılan kontrollerinde sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edilen futbolcumuz Mauro Icardi'nin tedavisine başlanmıştır.

DÖNÜŞÜ UZAYACAK

Milliyet'in haberine göre, 1 ay sahalardan uzak kalması beklenen Arjantinli yıldızın sakatlığını atlatması 1,5 - 2 ay sürebilir. Yıldız oyuncu, bu sezon Süper Lig'e çıktığı 3 maçta 1 gol ve 1 asist katkısı sunarak güzel bir başlangıç yapmıştı.

OSIMHEN TEK FORVET

Okan Buruk çift forvet planını şimdilik askıya aldı ve Mauro Icardi'nin dönüşünü bekleyecek. Bu durumda ise Osimhen'in tek santrfor olarak ilk 11'de yer alması bekleniyor.