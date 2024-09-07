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Galatasaray'ın istediği Rabiot, kararını verdi! Resmi imzayı atması an meselesi

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Galatasaray&#039;ın istediği Rabiot, kararını verdi! Resmi imzayı atması an meselesi
Spor Haberleri

Yaz transfer döneminin en çok tercih edilen isimlerinden olan Adrien Rabiot'un yeni sezonda hangi takımda forma giyeceği merakla bekleniyor. İşte Fransız yıldızın yakın olduğu ülke ve detaylar...

Galatasaray'ın uzun süre görüşme yaptığı isimlerden olan Adrien Rabiot'un Süper Lig'de oynamaya sıcak bakmadığı öğrenildi.

Fransız milli oyuncunun İngiltere ve İspanya arasında son kararını vereceği belirtildi.

Premier Lig'den Manchester United ile görüşme halinde olan 29 yaşındaki orta sahanın Real Madrid ve Barcelona'nın da gündeminde olduğu iddia edilmişti.

Galatasaray'ın teklifinin geri çeviren Rabiot'un en geç 1 hafta içinde yeni takımına imza atması bekleniyor.

Galatasaray'ın istediği Rabiot, kararını verdi! Resmi imzayı atması an meselesi - 1. Resim

'UTANÇ VERİCİ BİR DURUM'

Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, "Adrien Rabiot utanç verici bir durumun içinde. Birkaç takımdan teklif vardı ama olmadı. Antrenman yapamıyor ve hazır durumda değil. Umarım en kısa sürede onu aramızda görebileceğimiz bir takıma imza atar." ifadelerini kullanarak oyuncusuna tepki göstermişti.

Geçen sezon Juventus formasıyla 35 maça çıkan milli futbolcu, 5 gol ve 3 asist katkısında bulundu.

Düzenleyen:  - Spor
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