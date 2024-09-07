Galatasaray bir ayrılığı daha duyurdu! Taylan Antalyalı Bodrum FK'ya transfer oldu

Galatasaray, Taylan Antalyalı'nın Süper Lig'in yeni ekiplerinden Bodrum FK'ya kiralandığını açıkladı. Milli oyuncu yeni formasıyla ilk pozunu verdi.

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Galatasaray, Taylan Antalyalı'nın Süper Lig ekiplerinden Bodrum FK'ya satın alma opsiyonuyla kiralandığını açıkladı.

Kulüp tarafından yapılan duyuruda, "Profesyonel futbolcumuz Taylan Antalyalı’nın 2024-2025 sezonu için Bodrumspor Spor Faaliyetleri A.Ş.’ye satın alma opsiyonlu bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır." ifadeleri yer aldı.

Taylan son iki seneyi kiralık olarak Ankaragücü ve Samsunspor'da geçirmişti.