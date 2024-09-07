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Galatasaray bir ayrılığı daha duyurdu! Taylan Antalyalı Bodrum FK'ya transfer oldu

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Galatasaray bir ayrılığı daha duyurdu! Taylan Antalyalı Bodrum FK&#039;ya transfer oldu
Spor Haberleri

Galatasaray, Taylan Antalyalı'nın Süper Lig'in yeni ekiplerinden Bodrum FK'ya kiralandığını açıkladı. Milli oyuncu yeni formasıyla ilk pozunu verdi.

Galatasaray, Taylan Antalyalı'nın Süper Lig ekiplerinden Bodrum FK'ya satın alma opsiyonuyla kiralandığını açıkladı.

Kulüp tarafından yapılan duyuruda, "Profesyonel futbolcumuz Taylan Antalyalı’nın 2024-2025 sezonu için Bodrumspor Spor Faaliyetleri A.Ş.’ye satın alma opsiyonlu bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır." ifadeleri yer aldı.

Taylan son iki seneyi kiralık olarak Ankaragücü ve Samsunspor'da geçirmişti.

Düzenleyen:  - Spor
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