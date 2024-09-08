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Galatasaray'ın istediği Kostic'e Fenerbahçe talip oldu! İtalyan basını duyurdu

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Galatasaray&#039;ın istediği Kostic&#039;e Fenerbahçe talip oldu! İtalyan basını duyurdu
Spor Haberleri

Galatasaray'ın görüştüğü Filip Kostic için Fenerbahçe de devreye girdi. İtalyan basınında yer alan habere göre ezeli rakipler, Juventus'ın Sırp sol kanat oyuncusu için karşı karşıya geldi. İtalyanlar transferde avantajlı konumda olan takımı da duyurdu. İşte detaylar...

Türkiye'de transfer dönemi 13 Eylül Cuma günü sona erecek. 

Galatasaray'ın istediği Kostic'e Fenerbahçe talip oldu! İtalyan basını duyurdu - 1. Resim

Transfer tahtası kapanmadan son takviyeleri yapmak isteyen kulüpler yoğun mesai harcıyor. Galatasaray ve Fenerbahçe de o kulüpler arasında.

Galatasaray'ın istediği Kostic'e Fenerbahçe talip oldu! İtalyan basını duyurdu - 2. Resim

Ezeli rakipler bir kez daha transferde karşı karşıya geldi. Galatasaray'ın bir süredir temas halinde olduğu Filip Kostic için sarı-lacivertliler de atağa geçti.

Galatasaray'ın istediği Kostic'e Fenerbahçe talip oldu! İtalyan basını duyurdu - 3. Resim

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre, Kostic yarışında önde olan taraf Fenerbahçe.

Galatasaray'ın istediği Kostic'e Fenerbahçe talip oldu! İtalyan basını duyurdu - 4. Resim

Haberde sarı-lacivertli yöneticilerin, Sırp futbolcunun menajeri Alessandro Lucci ile temas kurduğu ve yapılan görüşmelerin olumlu geçtiği belirtildi.

Galatasaray'ın istediği Kostic'e Fenerbahçe talip oldu! İtalyan basını duyurdu - 5. Resim

Kanarya'nın Juventus'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı, İtalyan takımının da bu teklife sıcak baktığı ifade edildi.

Galatasaray'ın istediği Kostic'e Fenerbahçe talip oldu! İtalyan basını duyurdu - 6. Resim

Kostic'in ise karar vermeden önce sarı lacivertli takımın teknik direktörü Jose Mourinho ile görüşeceği kaydedildi.

 

 

 

Düzenleyen:  - Spor
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