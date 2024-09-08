Süper Lig devi Junior Dina Ebimbe için harekete geçti! Bonservis 12 milyon euro

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Frankfurt'un orta sahası Junior Dina Ebimbe için devreye girdi. Sarı-kırmızılılar, Kamerun asıllı Fransız yıldız için Alman ekibiyle temasa geçti.

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Galatasaray, Almanya Bundesliga ekiplerinden Frankfurt'un 23 yaşındaki oyuncusu Junior Dina Ebimbe ile ilgileniyor.

Orta saha ve kanatlarda oynayabilen oyuncu için resmi adımların atıldığı öğrenildi.

Ebimbe, 2 sezon önce Fransız ekibi PSG'den 6.5 milyon euro bedelle transfer edilmişti.

Alman ekibinde toplam 73 maça çıkan Ebimbe, 13 gol ve 6 asist katkısında bulundu.

Avrupa kulüplerin gelişimini yakından takip ettiği genç yıldızın piyasa değeri 12 milyon euro olarak kayıtlara geçti.