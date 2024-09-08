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Süper Lig devi Junior Dina Ebimbe için harekete geçti! Bonservis 12 milyon euro

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Süper Lig devi Junior Dina Ebimbe için harekete geçti! Bonservis 12 milyon euro
Spor Haberleri

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Frankfurt'un orta sahası Junior Dina Ebimbe için devreye girdi. Sarı-kırmızılılar, Kamerun asıllı Fransız yıldız için Alman ekibiyle temasa geçti.

Galatasaray, Almanya Bundesliga ekiplerinden Frankfurt'un 23 yaşındaki oyuncusu Junior Dina Ebimbe ile ilgileniyor.

Orta saha ve kanatlarda oynayabilen oyuncu için resmi adımların atıldığı öğrenildi.

Ebimbe, 2 sezon önce Fransız ekibi PSG'den 6.5 milyon euro bedelle transfer edilmişti.

Alman ekibinde toplam 73 maça çıkan Ebimbe, 13 gol ve 6 asist katkısında bulundu.

Avrupa kulüplerin gelişimini yakından takip ettiği genç yıldızın piyasa değeri 12 milyon euro olarak kayıtlara geçti.

 

Düzenleyen:  - Spor
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