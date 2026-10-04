Formula 1'de sezonun 16. yarışı olan Bahreyn Grand Prix'sinde heyecanlı bekleyiş sürüyor. Formula 1 Bahreyn Grand Prix ne zaman, ertelendi mi, neden merak edilirken normal şartlarda TSİ 10.00'da başlaması planlanan yarış, Malezya'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi.

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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 16. yarışı için gözler Malezya'ya çevrildi. Bahreyn Grand Prix'si öncesinde yarış heyecanı başlarken, hava koşulları organizasyonun planlanan başlangıç saatinde değişikliğe gitmesine neden oldu. Yarışseverler ise ''Formula 1 Bahreyn Grand Prix ne zaman, ertelendi mi, neden?'' araştırmaya başladı.

Formula 1 Bahreyn Grand Prix ne zaman, ertelendi mi, neden?

FORMULA 1 BAHREYN GRAND PRİX ERTELENDİ Mİ, NEDEN?

Bahreyn Grand Prix'nin planlanan başlangıç saati olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi.

Malezya'daki pistte etkili olan yoğun yağış, yarış öncesinde sürüş koşullarını önemli ölçüde zorlaştırdı. Şiddetli yağmurun yanı sıra rüzgarın da etkili olması üzerine yarışın TSİ 10.00'da başlatılması planından vazgeçildi.

FIA tarafından yapılan değerlendirmede pistin bazı bölümlerinde ciddi miktarda su birikintisi bulunduğu bildirildi. Bu şartların Formula 1 araçlarının güvenli şekilde yarışmasına uygun olmadığı değerlendirilerek start ertelendi.

Formula 1 Bahreyn Grand Prix ne zaman, ertelendi mi, neden?

BAHREYN GRAND PRİX NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Bahreyn Grand Prix'sinin yeni başlangıç saati henüz kesin olarak açıklanmadı. FIA'nın pistteki koşulları değerlendirmesinin ardından yeni yarış saatinin belirlenmesi bekleniyor.

Yağmurun hafiflemesi halinde pist koşullarının yeniden değerlendirilmesi ve yarışın güvenli hale gelmesi durumunda start verilmesi planlanıyor.

Formula 1 Bahreyn Grand Prix ne zaman, ertelendi mi, neden?

FIA PİSTTE İNCELEME BAŞLATTI

Yarışın ertelenmesinin ardından FIA ekipleri pistteki koşulları yakından takip etmeye başladı. İlk kontrollerin yapılabilmesi amacıyla medikal araç piste çıkarıldı.

Medikal aracın gerçekleştirdiği keşif turunda pistin çeşitli bölümlerinde su birikintileri bulunduğu tespit edildi.

FIA, bu durumun yarışın başlaması açısından güvenlik sorunu oluşturduğunu değerlendirdi. Yağışın bir süreliğine hafiflemesinin ardından medikal araç yeniden piste çıktı. Yarışın başlatılabilmesi için pistin belirli aralıklarla kontrol edilmesi ve şartların güvenli seviyeye gelmesinin beklenmesi gerekiyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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