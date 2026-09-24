Formula 1'de sezonun 15. yarışı için heyecan Bakü'de başlıyor. F1 Azerbaycan GP ne zaman, hangi kanalda merak edilirken 2026 Azerbaycan Grand Prix'sinde ilk iki antrenman 24 Eylül Perşembe günü yapılacak. İşte F1 yarış takvimi ve canlı yayın bilgileri...

Kaydet a- | +A

Gözler bu kez Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye çevrildi. F1 Azerbaycan GP ne zaman, hangi kanalda canlı yayınlanacak merakla araştırılırken Formula 1 yarış takvimi ve canlı yayın bilgileri netleşti.

F1 Azerbaycan GP ne zaman, hangi kanalda? İşte F1 yarış takvimi ve canlı yayın bilgileri

F1 AZERBAYCAN GP NE ZAMAN?

2026 Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'si 24-26 Eylül 2026 tarihlerinde Bakü'de düzenlenecek.

Hafta sonunun ilk iki Formula 1 antrenman seansı bugün, 24 Eylül Perşembe günü yapılacak. Cuma günü üçüncü antrenman seansı ve sıralama turları gerçekleştirilecek. Pole pozisyonunu belirleyecek sıralamanın ardından gözler 26 Eylül Cumartesi günü yapılacak Grand Prix'ye çevrilecek.

F1 Azerbaycan GP ne zaman, hangi kanalda? İşte F1 yarış takvimi ve canlı yayın bilgileri

F1 AZERBAYCAN GP HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Formula 1'in 2026 Azerbaycan Grand Prix'sindeki tüm seansları beIN SPORTS 4 üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Türkiye'deki yayın saatlerine göre Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'sinin hafta sonu programı şöyle:

24 Eylül Perşembe

1.⁠ ⁠antrenman: 11.30

2.⁠ ⁠antrenman: 15.00

25 Eylül Cuma

3.⁠ ⁠antrenman: 11.30

Sıralama turları: 15.00

26 Eylül Cumartesi

Azerbaycan Grand Prix: 14.00



| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala