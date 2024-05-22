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Fransa Açık'ta finale yükselen tenisçi Zeynep Sönmez, ITF Kadınlar Turunda dört tekler şampiyonluğu kazandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fransa Açık&#039;ta finale yükselen tenisçi Zeynep Sönmez, ITF Kadınlar Turunda dört tekler şampiyonluğu kazandı
Roland Garros, Türkiye Tenis Federasyonu, Tenis, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fransa Açık elemelerinde Aliaksandra Sasnovich'i 2-1'lik skorla yenen milli tenisçi Zeynep Sönmez'in başarılarının gündeme gelmesinin ardından kimdir, kaç yaşında gibi sorular gündeme geldi. Heyecanla beklenen final maçının ne zaman oynanacağı da merak ediliyor.

Roland Garros elemelerinde elde ettiği başarının ardından finale yükselen sporcunun hayatı araştırılırken nereli, boyu kaç gibi sorular vatandaşın gündeminde yer aldı. İşte başarıları ve yer aldığı maçlar...

Sönmez, Fransa Açık elemelerinde Belaruslu rakibini 2-1 yenerek finale çıktı. Türkiye Tenis Federasyonu'nun yaptığı açıklamaya göre maçı 6-7, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-1 kazandı.Finalde ise dünya 126 numarası Hırvat Jana Fett'le ana tabloya kalabilmek için 23 Mayıs günü karşı karşıya gelecek.

Fransa Açık'ta finale yükselen tenisçi Zeynep Sönmez, ITF Kadınlar Turunda dört tekler şampiyonluğu kazandı - 1. Resim

Sönmez, 30 Nisan 2002 yılında dünyaya geldi. Kadınlar Tenis Birliği tarafından 18 Eylül 2023 yılında tek kadınlar sıralamasına göre 146.'lıkla kariyerinin en yüksek sıralamasına erişti. 

ITF Kadınlar Turunda ise dört tekler şampiyonluğu kazanarak başarısını devam ettirdi. Milli tenisçi, Billie Jean King Kupası'nda Türkiye'yi temsil etmek için katılırken galibiyet/mağlubiyet sayısı 3-1 oldu.

Fransa Açık'ta finale yükselen tenisçi Zeynep Sönmez, ITF Kadınlar Turunda dört tekler şampiyonluğu kazandı - 2. Resim

Rosmalen Çim Kort Şampiyonası elemelerinde de ülkemizi temsil eden isim, 2024 Avustralya Açık - Tek kadınlar turnuvası ön elemelerinin ilk turunda Xiaodi You’yu 2-0 yenerken, ikinci turda rakibini 2-1 yenerek finale yükselmişti.

Finalde ise Lulu Sun'a 2-1 mağlup olarak elendi.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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