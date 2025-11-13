TFF PFDK yasa dışı bahis soruşturması kapsamında birçok futbolcuya hak mahrumiyeti cezası vermesi sonrası cezanın anlama geldiği gündeme geldi. Eren Elmalı, Metehan Baltacı ve Ali Şaşal gibi isimlerin aldığı cezanın açıklanmasının ardından futbolda hak mahrumiyeti ne demek, cezası nedir araştırılıyor.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) açıkladığı bahis cezalarının ardından hak mahrumiyeti kavramı en çok tartışılan konulardan biri haline geldi. Futbol disiplin talimatlarında önemli bir yer tutan bu ceza, futbolcuların ve kulüp görevlilerinin belirli bir süre boyunca futbolla ilgili hiçbir faaliyette bulunamamasına yol açıyor. İşte hakkında bilinenler...

FUTBOLDA HAK MAHRUMİYETİ NE DEMEK?

TFF'nin disiplin talimatına göre hak mahrumiyeti cezası, bir kişinin futbolla ilgili her türlü faaliyetten men edilmesi anlamına gelir. Bu cezayı alan kişiler stadyuma giremez, kulübe, soyunma odasına veya sahaya erişemez ve resmi müsabakalarda herhangi bir görev alamaz. Bu nedenle hak mahrumiyeti cezası yalnızca sahayı değil, futbolun tüm yönetim ve idari alanlarını kapsayan geniş bir yaptırım olarak geçiyor.

Futbolcular açısından bu ceza, ceza süresi boyunca maçlara çıkamamak ve takım çalışmalarına katılamamak anlamına geliyor. Teknik direktör ve idareciler ise kulübede yer alamaz, oyuncularla maç öncesi veya maç sırasında temas kuramaz.

Hak mahrumiyeti cezaları süreli veya sürekli olarak verilebiliyor. Süreli cezalarda alt sınır 15 gün, üst sınır ise 3 yıl olarak belirlenmiş durumda. Üç yılı aşan cezalar ise “sürekli hak mahrumiyeti” sayılıyor ve kişinin ömür boyu futbolla ilişiğinin kesilmesi anlamına geliyor. Bu ceza özellikle takım bütünlüğünü bozacak, ciddi disiplin ihlali oluşturacak davranışlarda gündeme geliyor.

Son günlerde yasa dışı bahis soruşturması kapsamında PFDK’nın birçok futbolcuya hak mahrumiyeti cezası vermesi cezayı yeniden gündeme taşıdı.

