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Fuzul, ünlü oyuncu Murat Yıldırım'ın yer aldığı ikinci reklam filmini yayınladı!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fuzul, ünlü oyuncu Murat Yıldırım&#039;ın yer aldığı ikinci reklam filmini yayınladı!

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Tasarruf finansman sektörünün öncüsü Fuzul, “Fuzul Ev de Aldırır Oto da” reklam filminin ikincisini yayınladı. Fuzul’ün reklam yüzü Murat Yıldırım’ın rol aldığı filmin yönetmen koltuğunda ise yine Serdar Erener oturdu.

Tasarruf finansman sektörünün köklü şirketlerinden Fuzul, yeni reklam filmiyle ekranlardaki yerini aldı. Ünlü oyuncu Murat Yıldırım, Fuzul’ün 2024 yılında yayınladığı ikinci reklam filmi için de kamera karşısına geçti. Yılın ilk çeyreğinde Murat Yıldırım ve Iman Elbani’nin yer aldığı ilk reklamda Fuzul ile bankacılık sisteminin arasındaki fark konu edinilmişti. İkinci reklam filminde ise Fuzul sisteminin avantajı üzerinde duruldu.

Fuzul, ünlü oyuncu Murat Yıldırım'ın yer aldığı ikinci reklam filmini yayınladı! - 1. Resim

Filmde faizsiz, kredisiz ve bankaya gitmeden, en uygun maliyetle ev ve aracının teslimatını almış kişilerin görüntüleri yer buldu. Filminin ana teması, “Faizsiz”, “Kredisiz”, “Bankaya bile gitmeden” ifadeleri çerçevesinde şekillendi.

Sektördeki pazar payını her geçen gün biraz daha artıran Fuzul; bu yılın ikinci filmiyle de isteyen herkesin kredi çekmeden, faiz ödemeden en uygun maliyetle ev ve araç sahibi olabileceğine dikkat çekti. İlkinde olduğu gibi ikinci reklam filminde de Alametifarika imzası var. Yönetmen koltuğunda ise onlarca başarılı projenin arkasındaki duayen isim Serdar Erener yer aldı. 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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