Galatasaray-Gaziantep maçı ilk 11'ler belli oldu mu?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında bu akşam Gaziantep FK'ye konuk olacak.

Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak mücadelenin başlamasına kısa bir süre kaldı. Hakem Ali Şansalan'ın idaresindeki karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı olarak ekrana gelecek

GALATASARAY-GAZİANTEP MAÇI İLK 11'LER BELLİ OLDU MU?

Gaziantep-FK Galatasaray maçında ilk 11'leri henüz belli olmadı. Karşılaşmaya son bir saat kala ilk 11'lerin belli olması bekleniyor.

Muhtemel 11'ler şu şekildedir;

Gaziantep FK: Burak, Mbakata, Semih, Arda, Rodrigues, Ogün, Bacuna, Kozlowski, Sorescu, Maxim, Boateng.

Galatasaray: Günay, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren, Lemina, Torreira, Sara, Yunus, Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz.

Galatasaray'ın, Gaziantep FK maçında yer almayacak isimler Mauro Icardi ve Victor Osimhen'dir. Ayrıca transfer görüşmeleri yapan Alvaro Morata karşılaşmada olmayacak.

Galatasaray'ın yeni transferi Leroy Sane, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi halinde ilk kez bir resmi maçta sarı-kırmızılı formayı terletecek.