Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Galatasaray-Gaziantep maçı ilk 11'ler belli oldu mu?

Galatasaray-Gaziantep maçı ilk 11'ler belli oldu mu?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Galatasaray-Gaziantep maçı ilk 11&#039;ler belli oldu mu?
Galatasaray, Süper Lig, Gaziantep FK, İlk 11, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında bu akşam Gaziantep FK'ye ile mücadele edecek. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak maç saat 21.30'da başlayacak. Peki, Galatasaray-Gaziantep maçı ilk 11'ler belli oldu mu? İşte tüm ayrıntılar...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında bu akşam Gaziantep FK'ye konuk olacak.

Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak mücadelenin başlamasına kısa bir süre kaldı. Hakem Ali Şansalan'ın idaresindeki karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı olarak ekrana gelecek

Galatasaray-Gaziantep maçı ilk 11'ler belli oldu mu? - 1. Resim

GALATASARAY-GAZİANTEP MAÇI İLK 11'LER BELLİ OLDU MU?

Gaziantep-FK Galatasaray maçında ilk 11'leri henüz belli olmadı. Karşılaşmaya son bir saat kala ilk 11'lerin belli olması bekleniyor.

Muhtemel 11'ler şu şekildedir;

Gaziantep FK: Burak, Mbakata, Semih, Arda, Rodrigues, Ogün, Bacuna, Kozlowski, Sorescu, Maxim, Boateng.

Galatasaray: Günay, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren, Lemina, Torreira, Sara, Yunus, Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz.

Galatasaray-Gaziantep maçı ilk 11'ler belli oldu mu? - 2. Resim

Galatasaray'ın, Gaziantep FK maçında yer almayacak isimler Mauro Icardi ve Victor Osimhen'dir. Ayrıca transfer görüşmeleri yapan Alvaro Morata karşılaşmada olmayacak.

Galatasaray'ın yeni transferi Leroy Sane, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi halinde ilk kez bir resmi maçta sarı-kırmızılı formayı terletecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Gazze'de yüzyılın vahşeti! Can kaybı 61 bin 330’a yükseldi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Marmaris su kesintisi sorgulama: MUSKİ, vatandaşları uyardı! Muğla'da sular ne zaman gelecek? - HaberlerMarmaris su kesintisi sorgulama: MUSKİ, vatandaşları uyardı! Muğla'da sular ne zaman gelecek?Wednesday 3. sezon ne zaman? - HaberlerWednesday 3. sezon ne zaman?Mersin Yenişehir su kesintisi listesi paylaşıldı! MESKİ duyurdu, Mersin'de sular ne zaman gelecek? - HaberlerMersin Yenişehir su kesintisi listesi paylaşıldı! MESKİ duyurdu, Mersin'de sular ne zaman gelecek?Etimesgut, Pursaklar, Polatlı, Beypazarı su kesintisi listesi: ASKİ duyurdu, Ankara'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? - HaberlerEtimesgut, Pursaklar, Polatlı, Beypazarı su kesintisi listesi: ASKİ duyurdu, Ankara'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?Hac kayıt yenileme işlemleri ne zaman başlıyor? 2025 ön kayıt ücreti belli oldu - HaberlerHac kayıt yenileme işlemleri ne zaman başlıyor? 2025 ön kayıt ücreti belli olduÇanakkale uçak seferleri iptal mi? Son dakika Çanakkale Havalimanı uçuşları sorgulanıyor - HaberlerÇanakkale uçak seferleri iptal mi? Son dakika Çanakkale Havalimanı uçuşları sorgulanıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...