Gaziantep FK Galatasaray maçı hangi kanalda, nereden izlenir? GS maç yayın bilgileri netleşti

Süper Lig’in yeni sezonu, Gaziantep FK ile Galatasaray arasındaki mücadeleyle başlarken, futbolseverler maçın hangi kanalda yayınlanacağını ve nasıl izlenebileceğini araştırıyor.

GAZİANTEP FK GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK ile Galatasaray arasındaki Trendyol Süper Lig açılış maçı, 8 Ağustos 2025 Cuma günü saat 21.30’da Gaziantep Stadyumu’nda oynanacak ve beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

beIN SPORTS, Türkiye’de Süper Lig maçlarının resmi yayıncısı olarak bu karşılaşmayı yüksek çözünürlükte futbolseverlere ulaştıracak.

beIN SPORTS 1, Digiturk platformunda 77. kanalda yer alıyor. Ayrıca, Kablo TV, Turkcell TV+ ve Vodafone TV gibi platformlarda da erişilebilir durumda.

GAZİANTEP FK GALATASARAY MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

Gaziantep FK-Galatasaray maçını izlemek isteyen futbolseverler, beIN SPORTS 1’in yanı sıra dijital platformlar üzerinden de karşılaşmayı takip edebilir. Bein Connect, maçın canlı yayınını mobil cihazlar, tabletler ve akıllı televizyonlar üzerinden sunuyor. Platforma abone olan kullanıcılar maçı internet bağlantısı olan her yerde izleyebilir.

GALATASARAY’IN MAÇI NASIL İZLENİR?

Galatasaray’ın Gaziantep FK ile oynayacağı maçı izlemek için taraftarların Bein Sports aboneliğine sahip olması gerekiyor. Abonelik Digiturk, Kablo TV, Turkcell TV+ veya Vodafone TV üzerinden alınabilir.

Bein Sports'un resmi uygulaması Bein Connect, internet üzerinden maç izlemek isteyenler için hizmet sunuyor. Uygulama, iOS ve Android cihazlara indirilerek kullanılabilir.

GAZİANTEP FK-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Karşılaşma, 8 Ağustos 2025 Cuma günü saat 21:30’da Gaziantep Stadyumu’nda oynanacak. Maç, Trendyol Süper Lig’in 2025-2026 sezonu açılış maçı olacak.

LEROY SANE GAZİANTEP MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Yeni transfer Leroy Sane’nin, teknik direktör Okan Buruk’un görev vermesi durumunda Gaziantep FK maçında ilk resmi maçına çıkması bekleniyor. Geçen sezon Bayern Münih’te 11 gol atan Sane'nin performansı taraftarların radarında.