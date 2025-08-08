Icardi ve Osimhen neden yok? Gaziantep FK Galatasaray maç kadrosu ve muhtemel 11'ler

8 Ağustos 2025’te saat 21.30’da başlayacak Gaziantep FK Galatasaray karşılaşmasında yeni transferi Leroy Sane’nin ilk resmi maçına çıkması beklenirken muhtemel 11’ler ve maç kadrosu futbolseverlerin radarında. Peki, Icardi ve Osimhen neden yok, oynamıyor? İşte detaylar...

ICARDİ NEDEN YOK?

Mauro Icardi, Galatasaray’ın 2024 sezonunda gol kralı olmasına rağmen 2024-2025 sezonunun büyük bölümünü sakatlıklarla geçirdi. Bu durum 2025-2026 sezonu öncesinde de etkisini sürdürüyor.

Geçen kasım ayından beri resmi maçlara çıkamayan Arjantinli yıldız, takımla çalışmalara katılsa da sağlık ekibi ve teknik direktör Okan Buruk, oyuncunun henüz tam hazır olmadığını değerlendirerek riske etmek istemedi.

OSİMHEN NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Geçen sezon kiralık olarak oynadığı Galatasaray’da 37 golle rekor kıran Victor Osimhen, yaz döneminde transfer görüşmeleri ve tatil süreci nedeniyle takıma geç katıldı. Bu nedenle açıklanan maç kadrosunda yer almadı.

GAZİANTEP FK GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Gaziantep FK’nın muhtemel 11’i, yeni teknik direktör İsmet Taşdemir’in yönetiminde sahaya çıkacak:

Gaziantep FK: Burak, Mbakata, Semih, Arda, Rodrigues, Ogün, Bacuna, Kozlowski, Sorescu, Maxim, Boateng.

Galatasaray'ın muhtemel 11'leri: Günay, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren, Lemina, Torreira, Sara, Yunus, Sane, Barış.

MAÇ KADROSU BELLİ OLDU

Galatasaray’ın Gaziantep FK maçı kamp kadrosu açıklandı. 24 kişilik kadroda:

Metehan Baltacı, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Ahmed Kutucu, Nicolo Zaniolo, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Arda Ünyay ve Mario Lemina yer alıyor.

Mauro Icardi, Victor Osimhen, Alvaro Morata, Victor Nelsson, Carlos Cuesta ve Derrick Köhn’ün kadroda yer almadı.