Gaziantep FK Galatasaray maçı hakemi kim? Ali Şansalan GS karnesi

8 Ağustos 2025 Cuma günü 21.30'da oynanacak Gaziantep FK Galatasaray maçı hakemleri belli oldu. Maçta düdüğü çalacak Ali Şansalan’ın Galatasaray maçlarındaki karnesi araştırılıyor.

GAZİANTEP FK GALATASARAY MAÇI HAKEMİ KİM?

Trendyol Süper Lig’in 2025-2026 sezonu açılış maçında, 8 Ağustos 2025 Cuma günü saat 21.30’da Gaziantep FK ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

VAR hakemi Sarper Barış Saka olurken AVAR'da ise Candaş Elbil yer alacak.

Maçın hakemi Ali Şansalan, 1988 yılında doğdu. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden 2010 yılında mezun oldu. Hakemliğe ise 2009 yılında üniversite öğrencisiyken başladı.

Süper Lig'de ilk maçını 2017 yılında Akhisar Belediyespor-Kardemir Karabükspor mücadelesinde yönetti. 2019 yılından beri Süper Lig'de düzenli olarak olarak görev alıyor.

ALİ ŞANSALAN GALATASARAY KARNESİ

Ali Şansalan, Galatasaray’ın bugüne kadar 21 maçını yönetti; bu maçlarda sarı-kırmızılılar 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

MAÇIN VAR HAKEMİ KİM?

Maçın VAR hakemi Sarper Barış Saka oldu. Galatasaray'ın 3 maçında görev alan Saka'nın yönettiği maçlardan 2'sini sarı kırmızılılar kazanırken 1'i beraberlikle sonuçlandı.