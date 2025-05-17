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Galatasaray şampiyonluk maçı: Galatasaray-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Galatasaray şampiyonluk maçı: Galatasaray-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta?
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Galatasaray şampiyonluk maçı tarihi sarı kırmızılı taraftarın gündeminde yer alıyor. Süper Lig 36. haftada Kayserispor'u sahasında ağırlamaya hazırlanan Galatasaray, mağlubiyet hariç diğer senaryolarda 2024-2025 Süper Lig şampiyonu olmaya hazırlanıyor. Galatasaray Kayserispor maçı tarihi belli oldu.

Trendyol Süper Lig 36. haftada Galatasaray sahasında Kayserispor'u ağırlıyor. Şampiyonluk maçına çıkan sarı kırmızılı ekip, 25. Süper Lig Kupası'nı kaldırmak için geri sayıyor. 

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF'nin açıklanan 36. hafta maç takvimine göre, Galatasaray Kayserispor karşılaşması 18 Mayıs Pazar günü 19.00'da Rams Park'ta oynanacak. Maçı stattan takip edemeyen taraftarlar beIN Sports'tan maç yayınını takip edebilecek. 

Galatasaray şampiyonluk maçı ne zaman

25. Süper Lig şampiyonu olmaya geri sayan sarı kırmızılılar Kayserspor maçında mağlup olmaması halinde ligin bitmesine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek. 

GALATASARAY KAYSERİSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray Kayserispor maçı, ev sahibi takım Galatasaray'da Rams Park'ta oynanacak. Zaferini kesinleştirmek için sahaya çıkacak aslanlar, Erciyes ekibi karşısında mücadele edecek. 

Galatasaray şampiyonluk maçı: Galatasaray-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? - 2. Resim

5. YILDIZI TAKMAYA HAZIRLANIYOR

Ligde kalan son 3 maçından 1 puan alması halinde sarı kırmızılılar 5. yıldızını da takacak. 4 yıldız taşımayan tek takım olan Galatasaray, 2024/25 sezonunda 25. kez şampiyon olmaya ve formasına 5. yıldızı işlemeye hak kazanacak.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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