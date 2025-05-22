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Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında kimler sahne alacak? Yenikapı'ya gelecek sanatçılar

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Galatasaray&#039;ın şampiyonluk kutlamalarında kimler sahne alacak? Yenikapı&#039;ya gelecek sanatçılar
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Galatasaray, 2024-2025 Trendyol Süper Lig’de kazandığı 25. şampiyonluk ve 5. yıldız coşkusunu 25 Mayıs 2025 Pazar günü Yenikapı Etkinlik Alanı’nda taraftarlarıyla kutlayacak. Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak sanatçılar merak ediliyor.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunda 25. şampiyonluğunu ilan ederek 5. yıldızı logosuna eklerken, bu büyük zaferi taraftarlarıyla birlikte Yenikapı Etkinlik Alanı’nda düzenlenecek dev bir organizasyonla kutlamaya hazırlanıyor. 25 Mayıs 2025 Pazar günü gerçekleşecek kutlamalarda Türkiye’nin önde gelen sanatçılarının sahne performansları ve görsel şovlar geceyi taçlandıracak.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARINDA KİMLER SAHNE ALACAK?

Galatasaray’ın Yenikapı’da düzenleyeceği şampiyonluk kutlamaları, müzik ve görsel şovlarla dolu bir festival havasında geçecek. Kulüp, taraftarlarına unutulmaz bir gece yaşatmak için Türkiye’nin sevilen sanatçılarını bir araya getiriyor.

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında kimler sahne alacak? Yenikapı'ya gelecek sanatçılar - 1. Resim

İlk açıklanan isimler arasında Kenan Doğulu, Emir Can İğrek, Ebru Yaşar, Gripin, Blok3, Gökhan Kırdar, Aydilge, Güliz Ayla, Enbe Orkestrası, Atiye, Betül Demir, Çoşkun Sabah ve Altay yer alıyor. Ayrıca, sosyal medyada dolaşan iddialara göre sürpriz bir yabancı sanatçının da sahne alabileceği konuşuluyor ancak bu konuda resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Galatasaray Kulübü, sahne alacak sanatçıların yanı sıra ışık şovları, drone gösterileri ve özel koreografilerle geceyi unutulmaz kılmayı hedefliyor. Organizasyonun, yaklaşık bir milyon taraftarın katılımıyla rekor bir kalabalığa ev sahipliği yapması bekleniyor.

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında kimler sahne alacak? Yenikapı'ya gelecek sanatçılar - 2. Resim

YENİKAPI GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASINA HANGİ SANATÇILAR GELECEK?

Yenikapı Etkinlik Alanı’nda düzenlenecek şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak sanatçılar, sosyal medyada büyük heyecana neden oldu. Resmi olarak duyurulan isimler arasında Kenan Doğulu, Ebru Yaşar, Emir Can İğrek, Gripin, Blok3, Gökhan Kırdar, Aydilge, Güliz Ayla, Enbe Orkestrası, Atiye, Betül Demir, Çoşkun Sabah ve Altay bulunuyor. Kutlamalar, sadece müzik performanslarıyla sınırlı kalmayacak.

Galatasaray’ın tarihine vurgu yapan özel görsel şovlar ve taraftarlarla futbolcuların buluşma anları da geceye damga vuracak.

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında kimler sahne alacak? Yenikapı'ya gelecek sanatçılar - 3. Resim

GS ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI NE ZAMAN, NEREDE?

Galatasaray’ın 25. şampiyonluk kutlamaları, 25 Mayıs 2025 Pazar günü saat 19.05'te, Yenikapı Etkinlik Alanı’nda gerçekleşecek. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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