Adalet Bakanlığı 1-15 Ağustos tarihlerinde aldığı başvurularla toplam 5 bin personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. İlk aşamadaki başvurular tamamlanırken özellikle İKM ve Zabıt Katibi kadrolarındaki binlerce aday, sınav süreçleri ve sonuç duyurularının ne zaman yapılacağını merakla bekliyor. Peki, Gardiyan alım sonuçları ne zaman açıklanacak?

GARDİYAN ALIM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adalet Bakanlığı, geçmiş uygulama süreçlerine bakıldığında, başvuruların tamamlanmasının ardından sonuçları 1 ila 2 hafta içinde açıklıyor.

Buna göre, İKM alım sonuçlarının Eylül ayının ikinci haftasında açıklanması bekleniyor.

Zabıt Katibi alımlarında ise uygulamalı sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi ve sınav yerleri 5 Eylül Cuma günü ilgili adliye internet sitelerinde duyuruldu. Ardından 13 Eylül Cumartesi günü uygulamalı sınav, 27 Eylül Cumartesi günü ise sözlü sınav gerçekleştirilecek.

İKM SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

İKM adayları, sözlü ve uygulamalı sınavlarla ilgili güncellemeleri Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün (CTE) resmi sitesinde yer alan “Duyurular” bölümünden takip edebilir. Ayrıca sonuç ve sınav tarihleri Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü (pgm.adalet.gov.tr) üzerinden T.C. kimlik numarası ile sorgulanabilecek.