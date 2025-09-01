Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Adalet Bakanlığı İKM başvurusu sonuçları ne zaman açıklanacak? İnfaz ve Koruma Memuru başvuru sonuç sorgulama

Adalet Bakanlığı İKM başvurusu sonuçları ne zaman açıklanacak? İnfaz ve Koruma Memuru başvuru sonuç sorgulama
Adalet Bakanlığı İKM başvurusu sonuçları ne zaman açıklanacak merak ediliyor. 2025 yılı için Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen personel alım sürecinde, özellikle İnfaz ve Koruma Memuru (İKM) pozisyonları adaylar tarafından büyük bir merakla takip ediliyor. 1-15 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen başvuruların tamamlanmasının ardından, gözler resmi sonuç duyurusuna çevrildi.

Adalet Bakanlığı İKM başvurusu sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu gündemde yerini buldu. Başvuru sürecinin ardından sırada sözlü mülakat ve uygulamalı sınav değerlendirmeleri bulunuyor. 

ADALET BAKANLIĞI İKM BAŞVURUSU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bakanlığın geçmiş alım takvimleri incelendiğinde, sonuçların başvuru sürecinin tamamlanmasından 1 ila 2 ay içerisinde açıklanması öngörülüyor.

2025 İKM sonuçlarının Eylül ayının ilk haftalarında ilan edilmesi bekleniyor.

İNFAZ VE KORUMA MEMURU BAŞVURU SONUÇ SORGULAMA

Adaylar İKM sonuçlarını Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesi üzerinden takip edebilecek. e-Devlet platformu aracılığıyla da T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sorgulama yapılabilmesi mümkün.

Başvuru sahipleri, sözlü mülakat ve uygulamalı sınav süreçlerinin tamamlanmasının ardından kendi durumlarını hızlı ve güvenli bir şekilde öğrenebilecek.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KONTENJAN DAĞILIMI

2025 yılı alım programı kapsamında Adalet Bakanlığı toplamda 3 bin 500 personel istihdam edecek. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) bünyesinde 3 bin 172 İnfaz ve Koruma Memuru kadrosu bulunuyor. Bunun dışında farklı pozisyonlarda da istihdam planlaması yapıldı.

Bakanlık, hemşire, teknisyen, şoför, aşçı, kaloriferci, hasta bakıcı ve hizmetli gibi çeşitli alanlarda da personel alımı gerçekleştirerek toplamda 3 bin 500 kişilik istihdam hedefliyor.

