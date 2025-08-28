Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından duyurulan 4400 personel alımı için geri sayım başladı. Türkiye genelinde büyük ilgi gören alım kapsamında binlerce aday, bakanlık bünyesinde görev almanın hayalini taşıyor.

Peki, GSB alım sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 GSB personel alımı sonuçları sorgulama ekranı adaylar tarafından araştırılıyor.

GSB ALIM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

GSB tarafından 4400 personel alımı sonuçlarına dair henüz resmi açıklama yapılmadı. Öte yandan geçmiş yıllardaki alım takvimleri incelendiğinde, başvuruların sona ermesinin ardından genellikle 2 ila 4 hafta içinde sonuçların duyurulduğu görülüyor.

Başvuruların 9 Ağustos Cumartesi günü gerçekleştirildiği dikkate alındığında, 2025 GSB personel alımı sonuçlarının da kısa süre içinde "gsb.gov.tr" adresi üzerinden açıklanması bekleniyor.

2025 GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), 4400 personel alımı sonuçlarını resmi internet sitesi "gsb.gov.tr" üzerinden erişime açacak. Adaylar, bu siteye giriş yaparak T.C. kimlik numaraları ile sorgulama yapabilecek.

Sorgulama ekranında asil ve yedek aday listelerine ulaşılabilecek.

GSB HANGİ KADROLARA ALIM YAPACAK?

GSB'nin 4400 personel alımı yapacağı kadrolar ise şu şekilde: