GSB alım sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 GSB personel alımı sonuçları sorgulama ekranı
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) 4400 personel alımı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Bakanlığın bünyesinde çalışmak isteyen adaylar, GSB personel alımı sonuçları sorgulama ekranını yakından takip ediyor. "GSB alım sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu Google aramalarında öne çıkıyor.
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından duyurulan 4400 personel alımı için geri sayım başladı. Türkiye genelinde büyük ilgi gören alım kapsamında binlerce aday, bakanlık bünyesinde görev almanın hayalini taşıyor.
Peki, GSB alım sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 GSB personel alımı sonuçları sorgulama ekranı adaylar tarafından araştırılıyor.
GSB ALIM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
GSB tarafından 4400 personel alımı sonuçlarına dair henüz resmi açıklama yapılmadı. Öte yandan geçmiş yıllardaki alım takvimleri incelendiğinde, başvuruların sona ermesinin ardından genellikle 2 ila 4 hafta içinde sonuçların duyurulduğu görülüyor.
Başvuruların 9 Ağustos Cumartesi günü gerçekleştirildiği dikkate alındığında, 2025 GSB personel alımı sonuçlarının da kısa süre içinde "gsb.gov.tr" adresi üzerinden açıklanması bekleniyor.
2025 GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), 4400 personel alımı sonuçlarını resmi internet sitesi "gsb.gov.tr" üzerinden erişime açacak. Adaylar, bu siteye giriş yaparak T.C. kimlik numaraları ile sorgulama yapabilecek.
Sorgulama ekranında asil ve yedek aday listelerine ulaşılabilecek.
GSB HANGİ KADROLARA ALIM YAPACAK?
GSB'nin 4400 personel alımı yapacağı kadrolar ise şu şekilde:
- Destek personeli temizlik 1. grup 1251 Erkek
- Destek personeli temizlik 2. grup 1499 Kadın
- Koruma ve güvenlik görevlisi 1. grup 75 Erkek (lisans)
- Koruma ve güvenlik görevlisi 2. grup 75 Kadın (lisans)
- Koruma ve güvenlik görevlisi 3. grup 554 Erkek (ön lisans)
- Koruma ve güvenlik görevlisi 4. grup 446 Kadın (ön lisans)
- Destek personeli bakım onarım tesisat 137 Erkek/Kadın
- Destek personeli sıhhi tesisatçı 143 Erkek/Kadın
- Destek personeli iklimlendirme personeli 220 Erkek/Kadın