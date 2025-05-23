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Gassal 2. sezon tarihi belli oldu! Gassal yeni sezon ne zaman, ikinci sezon yayınlandı mı?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gassal 2. sezon tarihi belli oldu! Gassal yeni sezon ne zaman, ikinci sezon yayınlandı mı?
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TRT'nin dijital içerik platformu Tabii’nin ilgiyle takip edilen dizilerinden Gassal, izleyicisini bir kez daha ölüm ile hayatın kesiştiği noktada etkileyici bir yolculuğa çıkarmaya hazırlanıyor. İlk sezonuyla hem dramatik anlatımı hem de mizahi dokunuşlarıyla beğeni toplayan yapım, ikinci sezonuyla geri dönüyor. Gassal 2. sezon ne zaman yayınlanacak, Gassal yeni sezon ne zaman, ikinci sezon yeni bölüm yayınlandı mı sorgulanmaya başladı.

GASSAL 2. SEZON NE ZAMAN?

TRT’nin dijital yayın platformu Tabii’de ekranlara gelen ve ilk sezonuyla dikkatleri üzerine çeken Gassal dizisi, ikinci sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Ahmet Kural’ın başrolünde yer aldığı yapım, ölüm ve hayat arasında geçen çarpıcı hikayesiyle büyük beğeni toplamıştı.

Yapım ekibi tarafından yapılan resmi açıklamaya göre Gassal 2. sezon 24 Mayıs 2025 Cumartesi günü Tabii platformu üzerinden izleyiciyle buluşacak. Yeni sezonda da önceki sezonda olduğu gibi bölümlerin aynı anda yayınlanması bekleniyor.

Gassal 2. sezon tarihi belli oldu! Gassal yeni sezon ne zaman, ikinci sezon yayınlandı mı? - 1. Resim

GASSAL İKİNCİ SEZON YENİ BÖLÜM YAYINLANDI MI?

Gassal dizisinin ikinci sezon bölümleri henüz yayınlanmadı. 24 Mayıs 2025 itibarıyla Gassal yeni sezon bölümleri Tabii dijital platformunda erişime açılacak. İlk sezonun sonunda karakterlerin yaşadığı kırılma anları ve Baki’nin ruhsal yolculuğu, yeni sezonda daha da derinleşerek devam edecek.

Gassal 2. sezon tarihi belli oldu! Gassal yeni sezon ne zaman, ikinci sezon yayınlandı mı? - 2. Resim

GASSAL YENİ SEZON BÖLÜMLERİNDE NELER OLACAK?

Gassal’ın yeni sezonunda hikayenin odağında yine Ahmet Kural’ın canlandırdığı Baki karakteri bulunuyor. İlk sezonda yalnızlığı, ölümle olan ilişkisi ve geçmişiyle yüzleşme süreci işlenen Baki, ikinci sezonda yeni sorumluluklarla karşı karşıya kalacak.

Yakın bir arkadaşının vefatının ardından onun geride bıraktığı yeğenlerini sahiplenmek durumunda kalan Baki hayatındaki ani değişimle baş etmeye çalışacak. Aynı zamanda kadın gassalların yaşadığı sosyal ve duygusal zorluklar da hikayeye dâhil edilerek, dizinin dramatik yönü güçlendirilecek. 

Gassal 2. sezon tarihi belli oldu! Gassal yeni sezon ne zaman, ikinci sezon yayınlandı mı? - 3. Resim

GASSAL 2. SEZON OYUNCULARI

Gassal dizisinin ikinci sezonu, güçlü oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Başrolde Ahmet Kural, yine Baki karakteriyle izleyici karşısına çıkarken, bu sezon aralarına yeni isimler de katılıyor. Hande Soral kadın gassal karakteriyle Gassal dizisinin 2. sezonuna dahil olacak.

Ayrıca Serhat Kılıç ve Bayhan Gürhan da yeni sezonda izleyicinin karşısına çıkacak karakterler arasında yer alıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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