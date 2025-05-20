Gassal 2. sezon oyuncuları kim? Gassal 2.sezonda kimler kadroya dahil oldu?

İlk sezonuyla büyük yankı uyandıran Gassal, ikinci sezonula izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Tabii platformunda yayınlanan dizinin ilk sezonunda "Ölünce kim yıkayacak beni?" sorusu en çok dikkat çeken başlıklar arasındaydı. Bu soruyla büyük çıkış yakalayan Gassal'da gözler ikinci sezona çevrildi.

Yönetmenliğini Selçuk Aydemir'in üstlendiği Gassal'ın yeni sezon tarihi belli oldu. İlk sezonun finali herkesi derinden sarsarken, şimdi yeni sezon için hikaye nasıl ilerleyeceği merak konusu haline geldi.

Peki, yeni sezonda neler olacak, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte, Gassal 2. sezon yayın tarihi ve detayları...

GASSAL 2. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Dizinin yeni sezon haberi "Gassal 2. sezon 24 Mayıs'ta sadece tabii'de." açıklamasıyla sosyal medyadan duyuruldu. 20 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla Gassal'ın ikinci sezonunun başlamasına yalnızca 4 gün kaldı.

GASSAL OYUNCULARI KİMLER?

TRT'nin uluslararası dijital platformu tabii'nin orijinal dizisi "Gassal"da, başrolleri Ahmet Kural, Sibel Aytan, Muharrem Türkseven, Ezgi Özyürekoğlu ve Serkan Ercan paylaşıyor.

Gassal'ın ikinci sezonunda Hande Soral ve Bayhan dahil oldu. Yönetmenliğini Selçuk Aydemir'in üstlendiği yapımın senaryosunu ise Sümeyye Karaaslan kaleme aldı.

GASSAL 2.SEZONDA KİMLER KADROYA DAHİL OLDU?

Gassal dizisi mekanlarının bir kısmı İstanbul ve çevresi ve Kocaeli'de yer alıyor. Dizinin bazı sahnelerinin çekimi Kılıçlı Film Platosu'nda gerçekleştirildi.

Dizinin yeni sezonuna ise Hande Soral ve Bayhan da eklendi. "Ölünce beni kim yıkayacak?" sorusunun peşine düşen bir gassalın hikâyesini anlatan Gassal'ın ikinci sezonu büyük bir heyecanla bekleniyor.