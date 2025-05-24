Gassal nereden izlenir? Gassal 2. sezon tüm bölümleri izle yayında!

Gassal 2. sezonu başladı. Kara komediyle dramı bir araya getiren dizinin merakla beklenen yeni sezonu tabii platformunda izleyici ile buluştu. Yeni katılan oyuncuları ile Gassal 2. sezon tüm bölümleri izleyebilecekleri mecra da merak ediliyor.

İlk sezonuyla izlenme rekorları kıran ve sosyal medyada geniş yankı uyandıran Gassal 2. sezon tüm bölümleri yayında.

Başrolde Ahmet Kural’ın yer aldığı ve Selçuk Aydemir’in yönettiği dizi, sosyal medyada ve internette en çok araştırılan yapımlardan birisi.

GASSAL NEREDEN İZLENİR?

Türkiye'nin uluslararası dijital platformu tabii'nin orijinal dizisi "Gassal", ikinci sezonuyla izleyiciyle buluştu.

Gassal dizisi TRT’nin dijital yayın platformu tabii’de yayınlandı. 2. sezonu izlemek için tabii üyeliği gerekiyor.

GASSAL YENİ SEZONDA NELER OLUYOR?

Dizi, ilk sezonunda "ölünce beni kim yıkayacak?" sorusunun peşinden giden Baki'nin, geçmişin gölgeleri hala peşindeyken kasabaya gelen gizemli bir kadın gassalin hayatına beklenmedik şekilde dokunmasını konu alıyor.

OYUNCU KADROSU

Başrollerini Ahmet Kural ve bu sezon diziye kadın gassal rolüyle katılan Hande Soral'ın paylaştığı diziyi, ilk sezonda olduğu gibi Sümeyye Karaarslan kaleme aldı ve Selçuk Aydemir yönetti.

Gassal'ın ikinci sezonunda, ilk sezondan Demir Karahan, Mehmet Güzel, Ferhan Vural, Eren Balkan, Mertcan Ertürk gibi başarılı isimler rollerine devam ederken, Ercan Kesal, Nazan Kesal, Zerrin Sümer, Serhat Kılıç, Kenan Çoban ve Ceren Soylu gibi usta oyuncular ile Bayhan kadroya dahil oldu.

DİZİNİN 3. SEZON HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Gassal'ın senaristi Sümeyye Karaarslan ise dizinin "Nihan" karakteriyle çok daha iyi olduğunu ve planladıkları hikayeyi başarabildiklerini belirterek, "Umarım seyirci de sever, herkes kendinden bir parça bulur." açıklamasını yaptı.

Karaarslan, dizide seyircilerin hem ağlayacağı hem de güleceği yorumunu yaparak, şunları kaydetti:

"Benim ölüme, hayata bakış açım biraz bu aslında. Ama ilk sezona göre içinde biraz daha es verebileceğimiz yerler var. Özellikle ilk sezonun finalinden sonra 'bu kadar da insafsız olunmaz' tepkileri gelmişti. Burada 3. sezona kadar biraz daha rahat bekleyebilecekleri bir finalimiz olduğunu söyleyebilirim. 3. sezonumuz da gelecek, hazırlık aşamasındayız. Yakın zamanda çekime geçeceğiz."