Gayrimenkul Sertifikası nasıl alınır? Adım adım Gayrimenkul Sertifikası alma rehberi

Gayrimenkul sertifikaları küçük birikimlerle gayrimenkul yatırımı yapma imkanı sunuyor. Damla Kent gibi projelerde pay almak oldukça kolaylaşıyor.

Bu model, vatandaşların konut sahibi olma imkanını artırmayı ve kira fiyatlarının dengelenmesini sağlarken "Gayrimenkul Sertifikası nasıl alınır?" sorusunu da gündeme getiriyor. İşte sertifika sürecine dair adım adım izlenecek yol...

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI NASIL ALINIR?

Gayrimenkul Sertifikası, küçük yatırım tutarlarıyla konut projelerine ortak olunmasına yardımcı olur. Banka ya da aracı kurumlar üzerinden yatırım hesabı açılmasının ardından gayrimenkul sertifikası satın alınabilir. İşte adım adım gayrimenkul sertifikası alma rehberi...

1.YATIRIM HESABI AÇIN

Ziraat Yatırım, Vakıf Yatırım, Halk Yatırım gibi kurumlar üzerinden ya da herhangi bir banka/aracı kurumdan yatırım hesabı açılması zorunludur.

2. MOBİL VEYA İNTERNET BANKACILIĞI KULLANIN

Yatırım hesabı, banka şubelerinden ya da mobil/internet bankacılığı uygulamaları üzerinden kolaylıkla açılabilir.

3. HESABINIZI BORSA İŞLEMİNE UYGUN HALE GETİRİN

Hesap açılış işleminin tamamlanmasının ardından borsa ilemlerine uygun hâle getirilmesi gerekir.

4.SERTİFİKA FİYATI ÖĞRENİN

1 adet sertifikanın pay başına fiyatı 7,59 TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca sertifika alımında alt ya da üst limit durumu yoktur.

5.TALEP TARİHLERİNİ TAKİP EDİN

4-8 Ağustos 2025 tarihleri arasında yatırım hesapları üzerinden talepte bulunulabilir.

6.MOBİL BANKACILIKTAN TALEP GİRİN

Mobil Bankacılıktan "Yatırım ve Hisse Senedi" bölümüne tıkladıktan sonra "Halka Arz İşlemleri" üzerinden "Talep Girişi" bölümüne girerek işlem yapılabilir.

7.KOD BİLGİSİNİ DOĞRU GİRİN

"DLMKT" işlem kodunu seçilir ve almak istenilen sertifikanın adedi girilip, onaylanır.

8.BORSADA İŞLEM TARİHİ BEKLENİR