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Gayrimenkul Sertifikası nasıl alınır? Adım adım Gayrimenkul Sertifikası alma rehberi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gayrimenkul Sertifikası nasıl alınır? Adım adım Gayrimenkul Sertifikası alma rehberi
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2025 yılı itibarıyla Damla Kent projesi kapsamında gayrimenkul yatırımı yapmak isteyen vatandaşlar için Gayrimenkul Sertifikası alma süreci yeniden gündeme geldi. 4-8 Ağustos tarihleri arasında talep toplama süreci gerçekleşirken birçok kişi "Gayrimenkul Sertifikası nasıl alınır?" sorusuna cevap aramaya başladı. İşte adım adım gayrimenkul sertifikası alma rehberi...

Gayrimenkul sertifikaları küçük birikimlerle gayrimenkul yatırımı yapma imkanı sunuyor. Damla Kent gibi projelerde pay almak oldukça kolaylaşıyor.

Gayrimenkul Sertifikası nasıl alınır? Adım adım Gayrimenkul Sertifikası alma rehberi - 1. Resim

Bu model, vatandaşların konut sahibi olma imkanını artırmayı ve kira fiyatlarının dengelenmesini sağlarken "Gayrimenkul Sertifikası nasıl alınır?" sorusunu da gündeme getiriyor. İşte sertifika sürecine dair adım adım izlenecek yol...

Gayrimenkul Sertifikası nasıl alınır? Adım adım Gayrimenkul Sertifikası alma rehberi - 2. Resim

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI NASIL ALINIR?

Gayrimenkul Sertifikası, küçük yatırım tutarlarıyla konut projelerine ortak olunmasına yardımcı olur. Banka ya da aracı kurumlar üzerinden yatırım hesabı açılmasının ardından gayrimenkul sertifikası satın alınabilir. İşte adım adım gayrimenkul sertifikası alma rehberi...

Gayrimenkul Sertifikası nasıl alınır? Adım adım Gayrimenkul Sertifikası alma rehberi - 3. Resim

1.YATIRIM HESABI AÇIN

  • Ziraat Yatırım, Vakıf Yatırım, Halk Yatırım gibi kurumlar üzerinden ya da herhangi bir banka/aracı kurumdan yatırım hesabı açılması zorunludur.

Gayrimenkul Sertifikası nasıl alınır? Adım adım Gayrimenkul Sertifikası alma rehberi - 4. Resim

2. MOBİL VEYA İNTERNET BANKACILIĞI KULLANIN

  • Yatırım hesabı, banka şubelerinden ya da mobil/internet bankacılığı uygulamaları üzerinden kolaylıkla açılabilir.
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Gayrimenkul Sertifikası nasıl alınır? Adım adım Gayrimenkul Sertifikası alma rehberi - 5. Resim

3. HESABINIZI BORSA İŞLEMİNE UYGUN HALE GETİRİN

  • Hesap açılış işleminin tamamlanmasının ardından borsa ilemlerine uygun hâle getirilmesi gerekir.

Gayrimenkul Sertifikası nasıl alınır? Adım adım Gayrimenkul Sertifikası alma rehberi - 6. Resim

4.SERTİFİKA FİYATI ÖĞRENİN

  • 1 adet sertifikanın pay başına fiyatı 7,59 TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca sertifika alımında alt ya da üst limit durumu yoktur. 

Gayrimenkul Sertifikası nasıl alınır? Adım adım Gayrimenkul Sertifikası alma rehberi - 7. Resim

5.TALEP TARİHLERİNİ TAKİP EDİN

  • 4-8 Ağustos 2025 tarihleri arasında yatırım hesapları üzerinden talepte bulunulabilir.

Gayrimenkul Sertifikası nasıl alınır? Adım adım Gayrimenkul Sertifikası alma rehberi - 8. Resim

6.MOBİL BANKACILIKTAN TALEP GİRİN

  • Mobil Bankacılıktan "Yatırım ve Hisse Senedi" bölümüne tıkladıktan sonra "Halka Arz İşlemleri" üzerinden  "Talep Girişi" bölümüne girerek işlem yapılabilir.

Gayrimenkul Sertifikası nasıl alınır? Adım adım Gayrimenkul Sertifikası alma rehberi - 9. Resim

7.KOD BİLGİSİNİ DOĞRU GİRİN

  • "DLMKT" işlem kodunu seçilir ve almak istenilen sertifikanın adedi girilip, onaylanır.

Gayrimenkul Sertifikası nasıl alınır? Adım adım Gayrimenkul Sertifikası alma rehberi - 10. Resim

8.BORSADA İŞLEM TARİHİ BEKLENİR

  • Sertifikalar 14 Ağustos 2025 tarihinden itibaren Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlatacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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