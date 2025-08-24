Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Gaziantep elektrik kesintisi! Toroslar EDAŞ listeyi paylaştı! Gaziantep'te elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

Gaziantep elektrik kesintisi! Toroslar EDAŞ listeyi paylaştı! Gaziantep'te elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

Güncelleme:
Gaziantep elektrik kesintisi! Toroslar EDAŞ listeyi paylaştı! Gaziantep&#039;te elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?
Gaziantep'te elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler arasında Araban, İslahiye, Karkamış, Nizip, Oğuzeli yer alıyor. Peki, Gaziantep'te elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 24 Ağustos 2025 Gaziantep elektrik kesintisi listesi....

Toroslar EDAŞ, Gaziantep elektrik kesintisi listesini paylaştı. Toroslar Elektrik Dağıtım Şirketi'nde gelen açıklamaya göre 24 Ağustos 2025 Pazar günü Gaziantep'in birçok ilçelerinde elektrikler kesilmiştir.

Gaziantep'te elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler araştırılıyor. Gaziantep'te elektrik ne zaman gelecek? İşte tüm ayrıntılar..

GAZİANTEP'TE ELEKTRİKLER NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?

24 Ağustos Pazar günü Gaziantep'in  Araban, İslahiye, Karkamış, Nizip, Oğuzeli, Nurdağı, Şahinbey, Şehit Kamil, Yavuzeli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanıyor. 

Gaziantep'te elektrikler şebeke arıza nedeniyle kesilmiştir. Çalışmalar şu an için devam etmektedir. İlerleyen saatlerde Gaziantep'te elektriklerin verilmesi planlanıyor.

24 AĞUSTOS GAZİANTEP ELEKTRİK KESİNTİSİ

