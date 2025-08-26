Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Gaziantep su kesintisi 26 Ağustos: GASKİ planlı kesintiyi duyurdu! Gaziantep'te sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

Gaziantep su kesintisi 26 Ağustos: GASKİ planlı kesintiyi duyurdu! Gaziantep'te sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

Gaziantep’te ana isale hattında meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. GASKİ tarafından yapılan açıklamada, 25 Ağustos 2025 Pazartesi günü başlayacak kesinti 26 Ağustos'a kadar devam edecek. Gaziantep su kesintisi duyuruları vatandaşlar tarafından araştırılırken GASKİ planlı su kesintisi açıklamasını da yaptı.

Gaziantep su kesintisi 26 Ağustos Salı günü devam ediyor. GASKİ yetkilileri, arızanın giderilmesi için ekiplerin yoğun şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Kesintiden etkilenen mahallelerde vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına çalışmaların hızla tamamlanacağı ifade edildi.

GAZİANTEP'TE SULAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?

Gaziantep’te ana isale hattında meydana gelen arıza nedeniyle bazı bölgelerde su kesintisi yaşanıyor. GASKİ’nin açıklamasına göre 25 Ağustos 2025 Pazartesi günü saat 16.00’da başlayan kesinti, 26 Ağustos 2025 Salı günü 01.00’de sona erecek. 

GAZİANTEP SU KESİNTİSİ 26 AĞUSTOS

Gaziantep su kesintisinden Alpaslan, Beykent, Fıstıklı, Gaziler, Göktürk, Karacaahmet ve Onatkutlar mahalleleri etkileniyor. GASKİ, arızanın giderilmesi için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü ve kesinti süresinin planlandığı şekilde tamamlanacağını duyurdu.

