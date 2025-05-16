Gece müzesi nerelerde var, hangi tarihler arasında? Gece açık olan müzeler 2025

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın gece müzeciliği projesi, 2025 yazında da devam edecek. 27 müze ve ören yerini gece saatlerinde ziyaretçilere açılıyor. Efes Antik Kenti'nden Nemrut Örenyeri'ne, Şanlıurfa Müzesi'nden Galata Kulesi'ne kadar Türkiye'nin tarihi mekanları, ay ışığında tarih ve kültür yolculuğu vadediyor. Gece açık olan müzeler 2025 ve gece müzesi olan yerler ve saatleri belli oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın gece müzeciliği uygulamasıyla bu yıl da müzeler gece saatlerinde keşfedilmeyi bekliyor. 1 Haziran'dan itibaren başlayacak uygulama, 27 müze ve ören yerini özel ışıklandırmalarla aydınlatarak yerli ve yabancı turistlere unutulmaz bir deneyim sunacak.

GECE MÜZECİLİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Gece müzeciliği, 1 Haziran 2025’te başlayacak ve 1 Ekim 2025’e kadar devam edecek. Bu süre boyunca 27 müze ve ören yeri, akşam saatlerinde özel ışıklandırmalarla ziyaretçilere açık olacak.

GECE MÜZESİ NERELERDE VAR?

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın gece müzeciliği projesi, Türkiye’nin dört bir yanındaki tarihi ve kültürel mekanları kapsıyor.

İzmir’deki Efes Antik Kenti, UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan büyüleyici atmosferiyle çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri saat 23.00’e kadar ziyaret edilebilecek.

Adıyaman’daki Nemrut Örenyeri, 04.00-09.00 saatleri arasında gün doğumunu izlemek isteyenler için eşsiz bir deneyim sunarken Antalya’daki Aspendos, Patara ve Side ören yerleri saat 22.00’ye kadar açık olacak.

İstanbul’da Galata Kulesi ve Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi gibi ikonik yapılar da gece gezilerine dahil. Gece müzeciliği, sadece büyük şehirlerle sınırlı kalmadı.

Nevşehir’in Zelve-Paşa Bağlar Örenyeri, Derinkuyu ve Kaymaklı yeraltı şehirleri gibi Kapadokya’nın doğal ve tarihi güzellikleri de saat 21.00’e kadar gezilebilecek.

Şanlıurfa’daki Haleplibahçe Mozaik Müzesi ve Gaziantep’teki Zeugma Mozaik Müzesi, Güneydoğu Anadolu’nun tarihine ışık tutarken, Samsun Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, Karadeniz’in kültürel zenginliklerini gece saatlerinde sergileyecek.

GECE AÇIK OLAN MÜZELER 2025

Ankara’da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatıyla kurulan Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Hititlerden Friglere uzanan Anadolu tarihini saat 21.00’e kadar ziyaretçilere sunacak.

Aynı şekilde, Ankara Etnografya Müzesi de Cumhuriyetin ilk müzelerinden biri olarak gece gezilerine ev sahipliği yapacak. İstanbul’da ise Türk ve İslam Eserleri Müzesi ile İstanbul Arkeoloji Müzeleri (kapalı alanlar hariç) saat 22.00’ye kadar gezilebilecek, Galata Kulesi ise 23.00’e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Öte yandan, Şanlıurfa Müzesi, 10 bin eseri ve 4,5 kilometrelik gezi rotasıyla Türkiye’nin en büyük müzesi olarak akşam 21.00’e kadar kapılarını açık tutacak.

Haleplibahçe Mozaik Müzesi, Amazon savaşçı kadınlarını tasvir eden eşsiz mozaikleriyle dikkat çekerken Erzurum Müzesi de Doğu Anadolu’nun kültürel mirasını gece saatlerinde sergileyecek.

Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi ve Denizli’deki Hierapolis Örenyeri gibi popüler destinasyonlar da gece müzeciliğiyle daha fazla ziyaretçi çekmeyi hedefliyor.

GİRİŞ ÜCRETİ NE KADAR? MüzeKart sahipleri, kartlarının geçiş hakkına ek olarak 100 TL ücret ödeyerek gece müzeciliği kapsamında belirtilen mekanları ziyaret edebilir.

EFES ANTİK KENTİ GECE HANGİ GÜNLERDE AÇIK?

Efes Antik Kenti 1 Haziran - 1 Ekim arasında, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri saat 23.00’e kadar ziyaret edilebilecek.

NEMRUT ÖRENYERİ'NDE GECE ZİYARETİ SAATLERİ NEDİR?

Nemrut Örenyeri 1 Haziran - 1 Ekim arasında, 04.00-09.00 saatleri arasında gece ziyaretlerine açık olacak.