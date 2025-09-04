Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Gediz elektrik kesintisi! 4 Eylül İzmir'de elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? Karşıyaka, Buca, Çeşme...

Gediz elektrik kesintisi! 4 Eylül İzmir'de elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? Karşıyaka, Buca, Çeşme...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Gediz elektrik kesintisi! 4 Eylül İzmir&#039;de elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? Karşıyaka, Buca, Çeşme...
Gediz, İzmir, Aliağa, Bayındır, Buca, Çeşme, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. Buna göre 4 Eylül 2025 Perşembe günü Aliağa, Bayındır, Buca, Çeşme, Karabağlar, Karşıyaka'da elektrik kesintisi yaşanıyor. İzmirliler, "Eylül İzmir'de elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?" sorusuna cevap arıyor.

Gediz elektrik kesintisi listesi sorgulanıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 4 Eylül günü İzmir'in birçok ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanıyor.

Peki, "4 Eylül İzmir'de elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?"  İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

Gediz elektrik kesintisi! 4 Eylül İzmir'de elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? Karşıyaka, Buca, Çeşme... - 1. Resim

İZMİR'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?

4 Eylül 2025 Perşembe günü İzmir'in Aliağa, Bayındır, Buca, Çeşme, Karabağlar, Karşıyaka, Kiraz, Kınık, Konak, Ödemiş, Seferhisar ve Selçuk ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanıyor.

Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları sebebiyle yaşanan elektrik kesintilerinin gün içinde sona ermesi bekleniyor.

Gediz elektrik kesintisi! 4 Eylül İzmir'de elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? Karşıyaka, Buca, Çeşme... - 2. Resim

4 EYLÜL GEDİZ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Gediz elektrik kesintisi! 4 Eylül İzmir'de elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? Karşıyaka, Buca, Çeşme... - 3. Resim

Gediz elektrik kesintisi! 4 Eylül İzmir'de elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? Karşıyaka, Buca, Çeşme... - 4. Resim

Gediz elektrik kesintisi! 4 Eylül İzmir'de elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? Karşıyaka, Buca, Çeşme... - 5. Resim

Gediz elektrik kesintisi! 4 Eylül İzmir'de elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? Karşıyaka, Buca, Çeşme... - 6. Resim

Gediz elektrik kesintisi! 4 Eylül İzmir'de elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? Karşıyaka, Buca, Çeşme... - 7. Resim

Gediz elektrik kesintisi! 4 Eylül İzmir'de elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? Karşıyaka, Buca, Çeşme... - 8. Resim

Gediz elektrik kesintisi! 4 Eylül İzmir'de elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? Karşıyaka, Buca, Çeşme... - 9. Resim

Gediz elektrik kesintisi! 4 Eylül İzmir'de elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? Karşıyaka, Buca, Çeşme... - 10. Resim

Gediz elektrik kesintisi! 4 Eylül İzmir'de elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? Karşıyaka, Buca, Çeşme... - 11. Resim

Gediz elektrik kesintisi! 4 Eylül İzmir'de elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? Karşıyaka, Buca, Çeşme... - 12. Resim

Gediz elektrik kesintisi! 4 Eylül İzmir'de elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? Karşıyaka, Buca, Çeşme... - 13. Resim

Gediz elektrik kesintisi! 4 Eylül İzmir'de elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? Karşıyaka, Buca, Çeşme... - 14. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Valorant Champions 2025 ne zaman çıkacak?Erkek ve kadın futbolunda rekor üstüne rekor! 12 bin transfer: 9,76 milyar dolar bonservis
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bugün hava nasıl, İstanbul'da yağmur var mı? (5 Eylül hava durumu tahmini) - HaberlerBugün hava nasıl, İstanbul'da yağmur var mı?Üniversite kayıtları ne zaman bitiyor? 2025-2026 üniversite kayıt takvimi - HaberlerÜniversite kayıtları ne zaman bitiyor? 2025-2026 üniversite kayıt takvimiABD mi Şili mi Rusya mı Çin mi: Hangi ülke tek bir saat dilimi kullanmaktadır? - HaberlerABD mi Şili mi Rusya mı Çin mi: Hangi ülke tek bir saat dilimi kullanmaktadır?Wednesday oyuncuları kimler, yeni bölüm çıktı mı? - HaberlerWednesday oyuncuları kimler, yeni bölüm çıktı mı?Türkiye-İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - HaberlerTürkiye-İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Az önce deprem nerede oldu? 5,6 şiddetinde sallandılar, işte son dakika deprem listesi - HaberlerAz önce deprem nerede oldu? 5,6 şiddetinde sallandılar, işte son dakika deprem listesi
Sonraki Haber Yükleniyor...