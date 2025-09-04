Gediz elektrik kesintisi! 4 Eylül İzmir'de elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? Karşıyaka, Buca, Çeşme...
Güncelleme:
İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. Buna göre 4 Eylül 2025 Perşembe günü Aliağa, Bayındır, Buca, Çeşme, Karabağlar, Karşıyaka'da elektrik kesintisi yaşanıyor. İzmirliler, "Eylül İzmir'de elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?" sorusuna cevap arıyor.
Gediz elektrik kesintisi listesi sorgulanıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 4 Eylül günü İzmir'in birçok ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanıyor.
Peki, "4 Eylül İzmir'de elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?" İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
İZMİR'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?
4 Eylül 2025 Perşembe günü İzmir'in Aliağa, Bayındır, Buca, Çeşme, Karabağlar, Karşıyaka, Kiraz, Kınık, Konak, Ödemiş, Seferhisar ve Selçuk ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanıyor.
Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları sebebiyle yaşanan elektrik kesintilerinin gün içinde sona ermesi bekleniyor.
4 EYLÜL GEDİZ ELEKTRİK KESİNTİSİ
