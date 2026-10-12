Gelinim Mutfakta 1930. bölüm tanıtımı yayımlandı. Tanıtıma oğluna saldırı düzenlendiğini öğrenen Beyhan Öksüz'ün feryatları damga vurdu. Öksüz, stüdyoda çekimdeyken oğlu Erdi Öksüz'ün Kadıköy'de silahlı saldırıya uğradığı acı haberini aldı. Peki, Gelinim Mutfakta Beyhan'ın oğluna ne oldu, yaşıyor mu?

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Fenomen kaynana Beyhan Öksüz’ün oğlu, geçtiğimiz günlerde silahlı saldırıya uğramıştı. Öksüz ve gelini Yeşim’in korkutan haberi yarışma sırasında aldıkları ortaya çıktı. Yarışmanın fragmanında Beyhan Öksüz’ün "Olamaz, beni bırakın!" diye feryat ettiği, gelini Yeşim’in ise "Ben babasız büyütmeyeceğim oğlumu!" dediği görüldü.

Gelinim Mutfakta Beyhan'ın oğluna ne oldu? Oğlunun vurulma haberini yayında aldığı ortaya çıktı

ERDİ ÖKSÜZ'E NE OLDU, YAŞIYOR MU?

İddiaya göre, Erdi Öksüz ile daha önceden aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan S.Ç. (34) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Erdi Öksüz'e silahla ateş edildi. Öksüz bacağından ve kalçasından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Erdi Öksüz, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Emniyet güçleri, Kadıköy'ün ortasında gerçekleşen bu silahlı saldırının ardından geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Saldırganların kimliklerinin tespiti ve yakalanması için çevredeki güvenlik kameraları inceleme altına alındı.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Asayiş ekiplerinin çalışmaları sonucunda olaya karıştığı belirlenen tüm şüpheliler, 1 Ekim 2026 tarihinde yakalanarak gözaltına alındı. Saldırıda silahı kullandığı belirlenen M.A.’nın olayda kullandığı ruhsatsız tabanca ise çöp konteynerinde bulundu.





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