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Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl 4 Haziran? Bölüm birincisi olan isim

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl 4 Haziran? Bölüm birincisi olan isim
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Gelinim Mutfakta 3 Haziran Salı günü sonuçlarını izleyiciler yakından takip eti. Ezgi, Sahra, Gizem ve Zeynep arasından 3 Haziran Gelinim Mutfakta günün birincisi ve puan durumu belli oldu.

3 Haziran Gelinim Mutfakta günün birincisi ve puan durumu belli oluyor. Ezgi, Sahra, Gizem ve Zeynep arasındaki mücadele izleyicileri ekran başına toplarken gelinler kaynanalardan yüksek puanlar almak için mücadele ediyor.

4 HAZİRAN GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Hafta finalinde 10 altın bileziğin sahibi olmak isteyen gelinler hünerlerini sergiledi.

4 Haziran Gelinim Mutfakta puan durumu:

Sahra:18

Ezgi: 18

Nur: 16

Zeynep: 12

3 Haziran Gelinim Mutfakta puan durumu:

Nur: 24

Ezgi: 17

Sahra: 14

Zeynep: 3 (eksi 2 puan aldı)

2 Haziran Gelinim Mutfakta puan durumu:

Nur: 18

Ezgi: 15

Sahra: 15

Zeynep: 15

Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl 4 Haziran? Bölüm birincisi olan isim - 1. Resim

4 HAZİRAN GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

4 Haziran Çarşamba günü Gelinim Mutfakta programında kıyasıya rekabet ekrana yansıyor. Gelinler hünerlerini en yüksek puan almak için sergiliyor.

Nur, Ezgi, Sahra ve Zeynep arasındaki rekabet programın sonlarına doğru kızışıyor. Kaynanalardan en yüksek puanı alan gelin günün birincisi olurken haftalık puan sıralamasını birinci tamamlayan gelin Cuma günü 10 altın bileziğin sahibi oluyor. 4 Haziran Gelinim Mutfakta birincisi aynı puanı alan Ezgi ve Sahra arasından belirlendi. Kura çekiminden çıkan isim Sahra, bölüm birincisi olarak çeyrek altının sahibi oldu.

4 HAZİRAN GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

4 Haziran Gelinim Mutfakta çeyrek altını kayınvalidelerden en yüksek puanı toplayan günün birincisi olan gelin kazanıyor. Çeyrek altını kazanan gelin Sahra oldu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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