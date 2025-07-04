Gelinim Mutfakta şampiyonu kim oldu? 50 altın bileziği kazanan gelin belli oluyor

Gelinim Mutfakta 4 Temmuz Cuma günü şampiyonun belli oldu son gününde devam ediyor. Sezon finali serisinin son gününde şampiyon olmak isteyen Ezgi, Nur, Seren ve Sahra arasından 50 altın bileziği kazanan gelin belli oluyor. 4 Temmuz Gelinim Mutfakta şampiyonu için geri sayım başladı.

4 Temmuz Gelinim Mutfakta bölümünde şampiyon belli oluyor. Sezon finali etabının son gününde Ezgi, Sahra, Seren ve Nur arasındaki mücadele izleyicileri ekran başına toplarken gelinler arasından 50 altın bileziği kazanan isim belli oluyor.

GELİNİM MUTFAKTA ŞAMPİYONU KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın 4 Temmuz Cuma yani bugün yayınlanan sezon finali bölümünde bu sezonun şampiyonu belli oluyor. 50 bileziği kazanan gelin, yapılan puanlamanın ardından Aslı Hünel tarafından açıklanacak.

Gelinim Mutfakta şampiyonu ve 50 altın bileziğin sahibi Ezgi oldu.

Gelinim Mutfakta 3'üncüsü Sahra 10 altın bilezik aldı, 2'ncisi Nur 20 altın bilezik aldı ve sonuncu yarışmacı Seren oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 50 ALTIN BİLEZİĞİ KİM KAZANDI?

Programın 20 günlük sezon finali serisi, bugün sona eriyor. Bu süre boyunca Nur, Ezgi, Sahra ve Seren şampiyonluk ödülü 50 altın bileziği kazanmak için yarıştı. 4 Temmuz Cuma günü yapılan tadım ve puanlama sonrası 50 altın bileziği kazanan ve şampiyon olan Ezgi oldu.

4 TEMMUZ GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Bugünün puan durumu henüz belli olmadı. Ancak dünün puan durumu şöyle:

Ezgi - 290 puan- 50 altın bilezik

Nur- 274 puan- 20 altın bilezik

Sahra - 270 puan- 10 altın bilezik

Seren - 3 çeyrek altın