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Gelinim Mutfakta sezon finali ne zaman 2025? Büyük ödül merak ediliyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gelinim Mutfakta sezon finali ne zaman 2025? Büyük ödül merak ediliyor
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Kanal D'nin sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta 7. sezon finaline kısa süre kaldı. Aslı Hünel'in sunumuyla hafta içi her gün yayınlanan program 2025 final tarihi izleyiciler tarafından araştırılıyor.

Kanal D’nin fenomen yarışma programı Gelinim Mutfakta, 2025 yılında da büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Aslı Hünel’in enerjik sunumuyla ekranlara gelen programın 7. sezonunun ne zaman sona ereceği, izleyicilerin en çok sorduğu sorular arasında yer alıyor. Gelinim Mutfakta sezon finali 2025 yılı tarihi merak ediliyor.

GELİNİM MUTFAKTA SEZON FİNALİ NE ZAMAN 2025?

Gelinim Mutfakta’nın 7. sezonu, 5 Ağustos 2024’te başladı. Aslı Hünel’in sunumuyla hafta içi her gün saat 13.00’te Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşuyor.

Ancak 2025 sezon finali tarihiyle ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Geçmiş sezonlara bakıldığında program genellikle yaz aylarında, özellikle Haziran veya Temmuz aylarında sezon finali yapıyor. Ağustos veya eylül ayında yeni sezona başlıyor.

2024 sezon finali 5 Temmuz 2024’te gerçekleşmiş ve şampiyon 50 altın bilezik, ikinci ise 30 altın bilezik kazanmıştı. 2025’te de benzer bir takvimin izlenmesi bekleniyor ancak bayram tatilleri veya özel durumlar nedeniyle bu tarih değişebilir.

Gelinim Mutfakta sezon finali ne zaman 2025? Büyük ödül merak ediliyor - 1. Resim

GELİNİM MUTFAKTA SEZON FİNALİ NASIL OLACAK?

Programın sezon finali serisi, genellikle 20 günlük bir süreçte gerçekleşiyor. Bu süre boyunca gelinler en çok çeyrek altını toplayarak büyük ödüle ulaşmaya çalışıyor. Büyük ödül ise genellikle 6. sezon finalinde birincilik ödülü 50, ikincilik ödülü ise 30 altın bilezik olarak belirlenmişti. 7. sezonda final serisinin nasıl olacağı merak ediliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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